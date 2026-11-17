El alcalde Federico Gutiérrez cuestionó a un juez de Medellín por pedir que se compulsara copias para investigar al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por sus tratos en videos a señalados delincuentes como Primo Gay, otrora cuarto cabecilla del frente 36 de las disidencias en Antioquia.

“Primo Gay era uno de esos tipos que más daño le hacían a Colombia, a Antioquia y a Medellín, recuerden los atentados a las torres de energía, tenia una célula terrorista que actuaba aquí en Medellín, fue desmantelada hace aproximadamente cuatro meses”, describió el mandatario local.

Sobre Néider Yesid Uñates López, como es el verdadero nombre de Primo Gay, el alcalde mencionó que tenía la capacidad para amenazar a las autoridades de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Alias Primo Gay antes de ser capturado. Foto: A.P.I.

“Era el encargado de las Farc en su momento de hacer las extorsiones a EPM, amenazó a EPM con unos videos que hacía en cuarto de máquinas de Hidroituango, fue el responsable de la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, era un bandido completo”, dijo Fico Gutiérrez. ,

Finalmente, el Alcalde cuestionó al juez que ordenó compulsar copias para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue a De La Espriella.

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“Hay aun debate que en mi concepto no tiene sentido, ahora resulta que un juez sale indignado que porque trataron mal a Primo Gay, cualquier calificativo que le digan se queda chiquito, yo sí apoyo al presidente, ese tipo es un bandido, a Calarcá lo tienen que capturar o dar de baja”, manifestó.

Como muestra, el mandatario recordó que “Primo gay era hasta hace unos meses del frente 36 y se pasó al Clan del Golfo, son criminales, a esos tipos hay que darles duro, cualquier calificativo que se les dé quedan corticos”, agregó.

Fue desde el Juzgado 104 Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Medellín (Antioquia) que se ordenó enviar a la cárcel a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, y a Henry Esneider Herón Serna.

A los dos les imputaron cargos y les enviaron a prisión.

La compulsa de copias tuvo una finalidad distinta: poner en conocimiento de las autoridades competentes unos hechos para que determinen si existieron actuaciones contrarias a las garantías constitucionales de las personas capturadas, sin atribuir anticipadamente responsabilidad a ningún funcionario.

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“Se ordena compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional y legal, examinen las presuntas intervenciones del presidente de la República en la exhibición pública de los ciudadanos (…) realizada en la ciudad de Montería”, señala el acta.