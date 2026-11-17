JJ Gabriel, futbolista brasileño de 16 años, anunció el fin de su historia con el Manchester United. A través de una carta en redes sociales explicó el motivo de su salida y agradeció por los años de trabajo en las divisiones menores del club inglés.

Definido el rival de Gianni Infantino para elecciones de la FIFA: “Hay que sumar 106 votos”

Según Fabrizio Romano, JJ Gabriel será presentado como nuevo fichaje del Real Madrid en los próximos días y se unirá al proyecto del conjunto blanco bajo el rótulo de gran promesa para el fútbol mundial.

“JJ Gabriel confirma que ha decidido dejar el Manchester United, despidiéndose oficialmente del club. El talento de 16 años ha decidido unirse al Real Madrid, el acuerdo está listo para ser firmado — here we go, se anunciará muy pronto”, apuntó el reconocido periodista.

El atacante brasileño es comparado con Neymar por sus cualidades dentro del campo, aunque su carrera se asemeja más al proyecto del Barcelona con Lamine Yamal. La idea del United era darle la oportunidad de debutar en la Premier League próximamente; sin embargo, junto a su representante decidieron explorar otras opciones.

La dirigencia del Manchester United trató de negociar la renovación del contrato, pero JJ Gabriel tenía claro que su destino estaba en otras latitudes. París Saint-Germain, Barcelona, Bayern Múnich y Chelsea tocaron la puerta del joven talento brasileño, aunque no tuvieron éxito.

Finalmente se unirá a la cantera del Real Madrid para culminar la etapa definitiva de su formación como futbolista y preparar el debut en el profesionalismo.

Vuelve y juega en Bayern: club confirmó la mala noticia para los de Luis Díaz, Kompany y compañía

JJ Gabriel se despide del Manchester United

A pesar de su polémica salida del equipo que lo formó desde temprana edad, JJ Gabriel le dedicó unas emotivas palabras a la hinchada del Manchester United.

“Querido Manchester United: llegué en 2020, siendo un niño de 10 años con grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona. Desde marcar un gol en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy”, apuntó.

El brasileño admitió que nunca olvidará su paso por Inglaterra. “Me regalaste momentos que atesoraré siempre. A cada entrenador, a cada miembro del personal, a mis compañeros de equipo y a todos los que me apoyaron… Gracias por creer en mí y ayudarme a crecer. Antes de comenzar mi próxima etapa, el Manchester United siempre formará parte de mi historia", agregó.

JJ Gabriel se unirá a una larga lista de futbolistas nacidos en Brasil que llegaron al Real Madrid muy jóvenes. En ese selecto grupo hay proyectos exitosos como Vinicius, Rodrygo, Casemiro o Marcelo, aunque otros no la han terminado tan bien como es el caso de Endrick o Reinier.