Vuelve y juega en Bayern: club confirmó la mala noticia para los de Luis Díaz, Kompany y compañía

Sobre Bayern Múnich ha caído una plaga de lesiones de la que no han logrado salir en varios meses.

En dicho listado de afectados han estado desde el entrenador Vincent Kompany, Jamal Musiala, hasta Luis Díaz y, ahora, ha terminado cayendo el canadiense, Alphonso Davies.

El lateral que se encontraba con la selección de Canadá vivió una complicación durante la presente fecha Fifa que se viene desarrollando. Su salida prematura en el minuto 6 del juego vs. Guatemala prendió las alarmas en los de Múnich.

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Después de vérsele a Davies afectado, el paso siguiente era realizarle las pruebas médicas para determinar la gravedad de lo sucedido.

En las últimas horas de este lunes los germanos emitieron en parte médico entregado, dando a conocer que “Alphonso Davies sufrió una rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido internacional que disputó el pasado sábado con la selección canadiense ante Guatemala (2-3)”.

Esta lesión configura otra baja de un tiempo para los alemanes que no tiene descanso con las afectaciones a su salud de varios miembros del plantel.

Completando el comunicado, el club del que hace parte Davies cerró: “Así lo han confirmado las pruebas realizadas por los servicios médicos del FC Bayern. Como consecuencia, el futbolista de 26 años causará baja en el conjunto muniqués por el momento”.

Otra baja de semanas en Bayern

Aunque el club de Davies no entregó tiempo estimado de recuperación, lo que está previsto para ese tipo de lesiones del canadiense es que sea alejado entre 2-3 semanas.

Eso constituye que durante 2026 puede que el mencionado no tenga más acción para los dirigidos por el DT belga, Vincent Kompany.

Al entrenador le corresponderá entonces buscar reemplazo en la plantilla en busca de enfrentar juegos importantes de Bundesliga, así como también de Champions League que se desarrollarán después de la fecha Fifa en la que está el calendario mundial.

Alphonso Davies se lesionó estando con la selección de Canadá en la fecha Fifa de noviembre de 2026. Foto: Getty Images

No es la primera vez que Davies está en los servicios médicos del cuadro germano. Durante el último tiempo varias han sido las lesiones de gravedad o menores que han tenido alejado por un buen tiempo al lateral norteamericano.

Historial de lesiones recientes de Alphonso Davies:

Marzo de 2025: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con compromiso meniscal. Estuvo cerca de ocho meses fuera de las canchas.

rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con compromiso meniscal. Estuvo cerca de ocho meses fuera de las canchas. Febrero de 2026: desgarro de fibras musculares en el isquiotibial derecho.

desgarro de fibras musculares en el isquiotibial derecho. Marzo de 2026: distensión muscular en los isquiotibiales.

distensión muscular en los isquiotibiales. Mayo de 2026: lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Noviembre de 2026: nueva molestia muscular sufrida durante un compromiso con la selección de Canadá.

Díaz avanza favorablemente

A la par de lo que le sucedió a su compañero, Luis Díaz viene mostrando avances importantes en su recuperación durante los últimos días.

Luis Díaz está de regreso en los entrenamientos grupales del Bayern Múnich. Foto: FC Bayern

Durante el pasado domingo señaló el periodista Kerry Hau, de Sky Sports que: “la estrella del FCB está haciendo muy buenos progresos en su rehabilitación y ya puede volver a entrenar parcialmente integrado con el grupo”.

Su fecha de regreso se estima sea finales de noviembre, cuando el conjunto de Múnich dispute partidos como el de Liga de Campeones contra el Lille.