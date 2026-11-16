Exestrella brasileña hizo dura confesión de lo que le pasó tras no ser llamado al Mundial de 2002: “Casi muero”

Estar en un Mundial es uno de los sueños más grandes que tiene cualquier jugador de fútbol, por lo que no ser llamado a la cita orbital puede incluso cambiarla la vida a los deportistas.

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Esto fue lo que le pasó a Mario Jardel, reconocido delantero brasileño que después de mucho tiempo se sincero y confesó la forma en que cambió todo después de que Luiz Felipe Scolari no lo llamara para la Copa del Mundo de 2002.

El episodio lo marcó tanto, según dijo en diálogo con el medio Gazzetta dello Sport, que comenzó a consumir cocaína y alcohol, una adicción que por poco lo lleva a la muerte. “A partir de ese momento, mi vida se acabó”, dijo.

Su ‘prime’ se dio a finales de los años noventa y principios de los 2000, época en la que se convirtió en uno de los delanteros más codiciados debido a lo que hizo con Oporto y Sporting de Lisboa en Portugal.

Exfutbolista Mario Jardel. Foto: ullstein bild via Getty Images

Jardel ganó dos Botas de Oro y hasta clubes de la talla del Barcelona o Milán lo siguieron de cerca. Por lo mismo, para muchos era uno de los que tenía que ser llamado para el Mundial de 2002, aunque era una selección que ya contaba con grandes figuras.

“Marcaba más goles que nadie y todavía no me explico por qué Scolari decidió no convocarme con Brasil para el Mundial de 2002. (...) Con el Oporto marqué 168 goles en 175 partidos durante cuatro años, mientras que en la temporada previa al Mundial de Corea y Japón anoté 55 goles en 42 partidos con el Sporting de Lisboa”, recordó.

Pese a esto, el técnico lo descartó y llevó a otros nombres en su lugar, acabando con el sueño de Jardel de disputar una Copa del Mundo vistiendo la camiseta brasileña.

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El exjugador es consciente de que en ese plantel había futbolistas que eran de otro mundo. “Entiendo que aquella selección brasileña estaba llena de fenómenos, pero merecía al menos una convocatoria”, expresó.

Después de esta frustración, su carrera en el fútbol se vino un poco a bajo y no rindió de la misma forma. Esto lo llevó a pasar por varios equipos en ocho países diferentes, por lo que la compleja situación en el ámbito profesional también terminó trayendo consecuencias a nivel personal

De hecho, el exdelantero afirmó que solo tiene “malos recuerdos” de esa época, especialmente cuando entró a las drogas. “En el verano de 2003 probé la cocaína”, relató.

Mario Jardel, exfutbolista brasileño del Oporto y el Sporting de Lisboa. Foto: PA Images via Getty Images

“Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez estuve despierto durante una semana entera. Después sufrí una sobredosis, estuve a punto de morir y me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo”, añadió.

Afortunadamente, Jardel entró en razón después de que casi falleciera, fue como una señal que lo hizo volver a cambiar y, según dijo, hoy es una persona feliz y recuperada, algo que logró gracias a los tratamientos en los que ha estado y al apoyo de toda su familia.