Colombia vs. Chile: canales de TV, estadio, fecha y hora para el segundo amistoso

La Selección Colombia se alista para el segundo partido amistoso en esta ronda del mes de noviembre, la última del año 2026, que tuvo Mundial incluido, y ahora se están dejando ver nuevos jugadores en este cambio generacional que el técnico Néstor Lorenzo echó a rodar.

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Para este mes de noviembre, se decretó que la Selección Colombia iba a jugar un doblete contra Chile, un equipo sumido en crisis deportiva que no encuentra cómo hacer el recambio generacional tras la generación dorada de Arturo Vidal y compañía que ganó dos Copas América.

Los chilenos siguen en la búsqueda de talentos y miden fuerzas con Colombia, ahora en Santiago, luego del amistoso que se disputó en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El partido culminó 1-0 en favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Las autoridades colombianas definieron llevar este juego a la capital del Valle del Cauca con motivo de homenajear a los damnificados por el terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado mes de agosto. La taquilla del Pascual Guerrero se destinará para las víctimas.

Selección Colombia vs, Chile amistoso en Cali Foto: Raúl Palacios / El País

Colombia ya se instala en Chile y Néstor Lorenzo planea cómo encarar este juego y no se descartan variantes y sorpresas en el once titular, con la idea de seguir probando jugadores y consolidando otros en el proceso deportivo.

Todo listo para el amistoso

Este partido será el último del año para la Selección Colombia y no piensa en otra cosa que cerrarlo de gran manera tras la competencia mundialista. Este recambio era algo que el país pedía a unísono y Lorenzo va a diciembre con una gran lista de jugadores pensando en el 2027 y la competencia oficial.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, durante una conferencia de prensa. Foto: Raúl Palacios / El País

Tras la jornada de descanso del sábado pasado, el equipo retomó sus actividades este 15 de noviembre en el estadio del Deportivo Cali. El cuerpo técnico dispuso una práctica diferenciada: mientras una parte del plantel permaneció en el hotel haciendo trabajos específicos de recuperación, los demás futbolistas se desplazaron al campo, donde comenzaron con movimientos de coordinación, continuaron con fútbol en espacio reducido y finalizaron con patrones tácticos en ataque.

Ya en la tarde, sobre la 1:30 p.m., la delegación emprendió su viaje hacia Santiago de Chile, donde aterrizó a las 8:30 p.m. sin contratiempos.

Colombia vs. Chile en Santiago