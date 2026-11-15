Concurso Nacional de Belleza 2026: fecha y hora de la ceremonia de coronación

Cartagena de Indias se prepara para vivir una de las noches más esperadas en el desarrollo del Concurso Nacional de Belleza 2026, que se encuentra a pocas horas de vivir un momento decisivo en la noche del lunes 16 de noviembre.
Durante esta jornada se realizará la ceremonia de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia 2026-2027, en un evento que reúne cada año a representantes de diferentes departamentos y regiones del país.
La gala tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay Ayala y comenzará a las 8:00 p.m.
A partir de esa hora, los televidentes podrán seguir todos los detalles de la velada a través de la transmisión en vivo que estará disponible en Señal Colombia.
Esta edición, que corresponde a la número 72 del certamen, conmemora sus 92 años de historia y tradición bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’.
Con este lema, la organización busca destacar la diversidad, las expresiones artísticas y las costumbres que identifican a las distintas regiones del territorio nacional.
En el certamen, 26 candidatas competirán por la corona y el título de Señorita Colombia 2026-2027, luego de haber cumplido con una serie de actividades culturales, sociales y encuentros con el jurado, así como un desfile en traje de baño y Elegancia Primatela, realizado en el Hotel Hilton de Cartagena este domingo 15 de noviembre.
Quien logre llevarse el título de ganadora sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, quien representó al Valle del Cauca durante su periodo como Señorita Colombia. Además, tendrá la responsabilidad de llevar la bandera del país a Miss International, certamen de belleza que se realiza en Japón.
Ellas con las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2026
- Verónica Hernández Gómez - Antioquia.
- Luisa Alejandra Gutiérrez Jiménez - Atlántico.
- Vanessa Lébolo Bula - Barranquilla.
- Mariana Martínez Zuluaga - Bogotá.
- Susana Piñeres Velásquez - Bolívar.
- Claudia Lucía Álvarez Niño - Boyacá.
- Sara Lizeth Obregón Cortés - Buenaventura.
- Ana Sofía Gómez Ramírez - Caquetá.
- Ximena Tatiana Silva Padilla - Cartagena.
- Etty Adriana Urresti Rivas - Cauca.
- Marcela Baute Morales - Cesar.
- Yiliana Andrea Cuesta Cuesta - Chocó.
- Sofía Urbina Cuello - La Guajira.
- Lucero Zuluaga Rubiano - Huila.
- Paula Rossana Guevara Cotes - Magdalena.
- Noraly Montañez Peñaranda - Norte de Santander.
- Eimy Mariana Unibio Prato - Región Andina.
- María Eugenia Vega González - Región Caribe.
- Carolina Melo López - Región Pacífica.
- Sheyla Nicolle Aguilar Brito - Riohacha.
- María José Echeverri Giraldo - Risaralda.
- Akemi Emilia Manuel Carter - San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
- Kelly Carrillo Rey - Santander.
- Juliana Návila Gómez Anaya - Sucre.
- Valery Zarith Martínez Prada - Tolima.
- Valentina Duque Estrada - Valle.