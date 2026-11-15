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Concurso Nacional de Belleza 2026: fecha y hora de la ceremonia de coronación

Conozca dónde puede seguir la transmisión en vivo de la edición número 72 de este certamen.

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Linda Yicela Hernández Sánchez

Linda Yicela Hernández Sánchez

15 de noviembre de 2026 a las 9:44 p. m.
Candidatas del Concurso Nacional de Belleza 2026.
Candidatas del Concurso Nacional de Belleza 2026. Foto: Instagram @reinadocolombia

Cartagena de Indias se prepara para vivir una de las noches más esperadas en el desarrollo del Concurso Nacional de Belleza 2026, que se encuentra a pocas horas de vivir un momento decisivo en la noche del lunes 16 de noviembre.

Durante esta jornada se realizará la ceremonia de elección y coronación de la nueva Señorita Colombia 2026-2027, en un evento que reúne cada año a representantes de diferentes departamentos y regiones del país.

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La gala tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay Ayala y comenzará a las 8:00 p.m.

A partir de esa hora, los televidentes podrán seguir todos los detalles de la velada a través de la transmisión en vivo que estará disponible en Señal Colombia.

Esta edición, que corresponde a la número 72 del certamen, conmemora sus 92 años de historia y tradición bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’.

Con este lema, la organización busca destacar la diversidad, las expresiones artísticas y las costumbres que identifican a las distintas regiones del territorio nacional.

En el certamen, 26 candidatas competirán por la corona y el título de Señorita Colombia 2026-2027, luego de haber cumplido con una serie de actividades culturales, sociales y encuentros con el jurado, así como un desfile en traje de baño y Elegancia Primatela, realizado en el Hotel Hilton de Cartagena este domingo 15 de noviembre.

Quien logre llevarse el título de ganadora sucederá a María Antonia Mosquera Carvajal, quien representó al Valle del Cauca durante su periodo como Señorita Colombia. Además, tendrá la responsabilidad de llevar la bandera del país a Miss International, certamen de belleza que se realiza en Japón.

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Ellas con las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2026

  1. Verónica Hernández Gómez - Antioquia.
  2. Luisa Alejandra Gutiérrez Jiménez - Atlántico.
  3. Vanessa Lébolo Bula - Barranquilla.
  4. Mariana Martínez Zuluaga - Bogotá.
  5. Susana Piñeres Velásquez - Bolívar.
  6. Claudia Lucía Álvarez Niño - Boyacá.
  7. Sara Lizeth Obregón Cortés - Buenaventura.
  8. Ana Sofía Gómez Ramírez - Caquetá.
  9. Ximena Tatiana Silva Padilla - Cartagena.
  10. Etty Adriana Urresti Rivas - Cauca.
  11. Marcela Baute Morales - Cesar.
  12. Yiliana Andrea Cuesta Cuesta - Chocó.
  13. Sofía Urbina Cuello - La Guajira.
  14. Lucero Zuluaga Rubiano - Huila.
  15. Paula Rossana Guevara Cotes - Magdalena.
  16. Noraly Montañez Peñaranda - Norte de Santander.
  17. Eimy Mariana Unibio Prato - Región Andina.
  18. María Eugenia Vega González - Región Caribe.
  19. Carolina Melo López - Región Pacífica.
  20. Sheyla Nicolle Aguilar Brito - Riohacha.
  21. María José Echeverri Giraldo - Risaralda.
  22. Akemi Emilia Manuel Carter - San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
  23. Kelly Carrillo Rey - Santander.
  24. Juliana Návila Gómez Anaya - Sucre.
  25. Valery Zarith Martínez Prada - Tolima.
  26. Valentina Duque Estrada - Valle.