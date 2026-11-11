“Estoy triste”: señorita Sucre rompió el silencio tras polémico video en el que habría empujado a sus compañeras en Cartagena

La polémica se tomó las redes sociales durante el Concurso Nacional de Belleza 2026, luego de que comenzara a viralizarse un video en el que Juliana Návila Gómez Anaya, representante de Sucre, protagoniza un nomento incómodo junto a las candidatas de Tolima y Valle del Cauca.

Video de supuesto enfrentamiento entre candidatas del Concurso Nacional de Belleza en Cartagena causa revuelo en redes

Las imágenes, que se grabaron en Cartagena, despertaron comentarios y cuestionamientos sobre su comportamiento durante una actividad del certamen.

El episodio sucedió en las escaleras del hotel Hilton, cuando las participantes se organizaban para una fotografía oficial. En la grabación se puede ver a la señorita Sucre extender los brazos y hacer movimientos que involucran a Valery Martínez, del Tolima, y Valentina Duque, del Valle.

Lo que se puede ver no permite determinar con claridad qué intención tuvo el movimiento. Sin embargo, varios usuarios interpretaron este momento como un supuesto intento de apartar a las otras concursantes para conseguir una mejor ubicación frente a las cámaras.

Que este clip se volviera viral provocó una oleada de reacciones. Mientras algunos cuestionan la actitud de la señorita Sucre y la señalaron de querer llamar la atención, otros defendieron que unos segundo de grabación no eran suficientes para sacar conclusiones sobre lo sucedido.

“Estoy triste, es algo que, al final de cuentas, no somos de hierro”, dijo la candidata, quien además rechazó la imagen que algunos usuarios han construido sobre ella.

“No soy egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”, añadió.

De igual forma, quiso dejar claro que lo que se vivió no provocó enfrentamientos con las representantes de Tolima y Valle del Cauca. Según explicó, mantiene una buena relación con ambas y no existe ningún conflicto entre las tres.

“Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien (sic). La verdad es que no pasó nada”, dijo. Incluso, señaló que se sintió afectada por los comentarios negativos que también han recibido Martínez y Duque después de que se hiciera viral el video.

La señorita Sucre pidió a los usuarios no convertir el episodio en una rivalidad entre las participantes y recordó que las tres llegaron al concurso para disfrutar de la experiencia.

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“Una imagen, un video de cinco segundos, no define a una persona”, indicó al defender su participación en el certamen de belleza.

Por último, aseguró que no permitirá que la controversia afecta el trabajo que ha hecho durante meses para representar a su departamento. También compartió un mensaje de esperanza y agradeció el respaldo recibido, especialmente el de su familia.