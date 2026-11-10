Se conoce la última canción que grabaron los músicos de Kbeto Zuleta antes de morir y un detalle hizo estremecer a muchos

La tragedia que vistió de luto al vallenato el pasado 26 de octubre, continúa generando conmoción entre sus seguidores, pues once días después del accidente que sufrió el cantante Kbeto Zuleta junto a varios integrantes de su agrupación, se confirmó el fallecimiento de Radamel Uribe Navarro, otro de los músicos que hacía parte de su equipo.

El anuncio de su deceso volvió a revivir la angustia que atraviesan las familias de las víctimas que fueron trasladadas a diferentes centros médicos y el difícil duelo que enfrentan los seres queridos de Harold Santana y Geovanny Lobo, otras dos víctimas fatales del siniestro vial que murieron el día de los hechos.

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En medio del profundo dolor que se comparte entre los amantes del género vallenato, en redes sociales y medios locales de Valledupar, como Portal Enlace, han recordado la última canción que grabaron los músicos de Kbeto Zuleta antes de fallecer.

No obstante, más allá del video en el que aparecen juntos, hay un detalle en la temática de su colaboración que ha llamado especialmente la atención y ha estremecido a muchos, pues los tres artistas apostaron por una propuesta poco habitual dentro del vallenato.

El detalle de la colaboración musical que hizo estremecer a sus seguidores

En el grabación que ha circulado en plataformas digitales aparecen los músicos Harold Santana, Geovanny Lobo y Radamel Uribe interpretando una canción titulada 5 Letras y, a diferencia del repertorio que solían cantar con la agrupación vallenata, en esta ocasión eligieron un tema de música cristiana.

De acuerdo con el medio local mencionado anteriormente, esta canción haría parte de un proyecto musical atribuido a Ovidio Aguilar. Hoy, luego de la lamentable tragedia, esta colaboración ha cobrado un significado especial para quienes la han escuchado, pues permite recordar una faceta diferente de los músicos.

Además, deja en evidencia que además de disfrutar en los los escenarios junto a la agrupación de Kbeto Zuleta, Harold Santana, Geovanny Lobo y Radamel Uribe también encontraron en la música una oportunidad para expresar su fe y dedicar sus voces a alabar a Dios.

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“Siempre tuvieron un vínculo con la música cristiana. Le servían al Señor”, recordó el cantante Beto Pérez, amigo de los fallecidos.

El video ha generado múltiples reacciones por la coincidencia que los unió ya que, aunque no hay pruebas de que fuera una premonición, sí revela una faceta poco conocida de los músicos que los llevó a compartir juntos en vida.