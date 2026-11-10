Hugo Rodallega, categórico con el reemplazo de James en la Selección Colombia: fue sincero

La Selección Colombia comenzó a pensar en el futuro y en los retos que tendrá después del Mundial de 2026. Uno de los interrogantes que aparece en el panorama de la Tricolor es quién podrá asumir el liderazgo futbolístico que durante varios años ejerció James Rodríguez, un jugador que marcó una época con el combinado nacional y cuyo legado será difícil de igualar.

Sobre ese tema se pronunció Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, en charla con DSports, quien fue sincero al referirse a la posibilidad de encontrar un sucesor para el capitán colombiano. El experimentado atacante considera que no se trata de una tarea sencilla, teniendo en cuenta la importancia que James ha tenido para el equipo nacional.

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Rodallega señaló que Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección Colombia, es quien debe comenzar a identificar a los futbolistas que puedan asumir mayores responsabilidades en el equipo. Sin embargo, dejó claro que no necesariamente existe un jugador capaz de reemplazar directamente lo que representa James.

“Lorenzo es el indicado para ir viendo un sucesor, aunque no hay un sucesor. Es muy difícil reemplazar a este tipo de personas”, manifestó el atacante.

Las palabras del delantero reflejan el reconocimiento hacia la trayectoria del mediocampista, quien ha sido una de las principales figuras de Colombia en la última década. Desde su aparición en el Mundial de Brasil 2014, James se convirtió en un referente de la Tricolor, tanto por su capacidad futbolística como por su influencia dentro del grupo.

"NO HAY SUCESOR PARA JAMES RODRÍGUEZ" Hugo Rodallega puso el foco en el recambio de la Selección Colombia y destacó la dificultad de sustituir al excapitán cafetero. #DSPORTSNoticias https://t.co/fMEbSJ2cjc — DSPORTSCo (@DSportsCO) November 10, 2026

Rodallega reconoce a James Rodríguez

El futbolista del rojo también recordó lo que significó James para la Selección Colombia y lamentó que, pese a sus aportes y actuaciones destacadas, no pudiera conseguir un título con el combinado nacional.

“Fue un hombre que le aportó muchísimo a la Selección Colombia. Lamentablemente no se pudo ganar un título con él”, agregó Rodallega.

James Rodríguez, excapitán de la Selección Colombia de mayores Foto: NurPhoto via AFP

Además, destacó una de las características que, a su juicio, hicieron especial al volante cucuteño: su capacidad para responder con la camiseta de la Selección, incluso cuando no atravesaba su mejor momento en el fútbol de clubes.

“Siempre que tenía algún bache en su club, llegaba a la Selección, se ponía la camiseta y aportaba muchísimo fútbol y liderazgo”, expresó.

El reto para Lorenzo será encontrar alternativas que permitan mantener la creatividad, el talento y el liderazgo que James ofreció durante años. Colombia cuenta con futbolistas jóvenes que pueden asumir protagonismo, pero la construcción de un nuevo referente será un proceso que necesitará tiempo.

Juan Manuel Rengifo, volante de la Selección Colombia y Atlético Nacional Foto: Getty Images

Juan Manuel Rengifo de Atlético Nacional, Yáser Asprilla de Girona y Daniel Arcila que hoy día milita en León de México son de esos posibles reemplazantes para Rodríguez Rubio.

Será cuestión ver cómo se acoplan a la disciplina de la Tricolor, el nivel que muestran vestidos con la camiseta nacional y si son merecedores de llevar la 10. Hasta ahora, el único en asumir la responsabilidad de dicho número fue Jhon Arias durante la citación pasada en octubre.