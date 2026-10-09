Hugo Rodallega habló sobre su futuro en Santa Fe: tocó el tema puntual del Deportes Quindío

Hugo Rodallega se pronunció sobre las versiones que lo relacionan con el Deportes Quindío para la próxima temporada. Aunque admitió que su deseo es retirarse con la camiseta del conjunto cuyabro, negó que haya negociaciones adelantadas.

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El delantero vallecaucano dijo públicamente que todavía no ha negociado su continuidad en Independiente Santa Fe, pues la mente está puesta en lograr el tiquete a cuadrangulares y pelear por otro título.

“Totalmente falso. No se de dónde salió esta noticia y hasta me sorprendí cuando la vi el día de ayer, que algunos canales ya estaban asegurando que yo me iba. Lo que sí es cierto es que termino contrato en diciembre, eso lo saben todos”, apuntó.

Rodallega aceptó que “en algún momento” dijo que le gustaría retirarse en el Quindío, equipo que le dio la primera oportunidad como profesional en 2004.

“Eso no es un secreto, pero ahora mismo mi prioridad es Independiente Santa Fe. Quiero quedarme acá, ojalá que se pueda hablar del tema renovación; eso ya depende del cuerpo técnico y la junta directiva”, añadió.

El vallecaucano subrayó que su intención es quedarse en el cuadro cardenal.

“Ya veremos que pasa en el futuro. Lo de la noticia no sé de dónde lo sacaron, la verdad, veo gente que prácticamente lo asegura sin ningún argumento porque no he hablado con nadie. Son cosas que hay que saberlas manejar”, dijo Hugo.

“Acá es mi casa, mi familia está feliz. Estoy disfrutando de una etapa de mi carrera en la que, si te soy sincero, no pensé que iba a tener momentos tan bonitos. Santa Fe es el equipo que está en mi corazón por la historia que se ha construido y se seguirá construyendo”, finalizó.

“Me quiero quedar porque aquí me siento bien”, sentenció el goleador de 41 años.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe Foto: Getty Images via AFP

¿De dónde salió el rumor de Hugo Rodallega al Quindío?

La posibilidad de que Hugo Rodallega saliera de Santa Fe rumbo al Deportes Quindío surgió tras unas declaraciones de Angélica Lema, gerente deportiva del conjunto auriverde, en entrevista para Win Sports.

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Lema se refirió al deseo que manifestó Rodallega de retirarse en el mismo equipo donde empezó su carrera hace más de dos décadas. “Las mismas ganas que él tiene de retirarse acá, las tenemos nosotros. Cuando tuvieron ese triunfo con Santa Fe, nosotros tocamos la puerta”, declaró la dirigente del Quindío.

Según sus palabras, Rodallega fue receptivo en una conversación con el presidente Jesús Hernando Ángel. “Él comentó que todavía le faltaba un proceso con Santa Fe, pero que en sus planes está venir a finalizar con nosotros. Él tiene las puertas abiertas”, insistió Lema.