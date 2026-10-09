Se conoció la última voluntad de Eduardo Vilarete: esto le pidió a su familia antes de morir

Eduardo Emilio Vilarete, exfutbolista de Unión Magdalena y Atlético Nacional, falleció este viernes, 9 de octubre, en Bogotá, después de haber luchado contra un cáncer por el que le iban a amputar la pierna izquierda.

Murió Eduardo Emilio Vilarete a los 73 años: luto en la Selección Colombia, Unión Magdalena y Atlético Nacional

A través de un comunicado oficial, sus familiares cercanos confirmaron la noticia y anunciaron que cumplirán su última voluntad.

“Cumpliendo su deseo, sus exequias se realizarán en Ibagué y, posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal. Compartiremos oportunamente los detalles con quienes desean acompañarnos”, anunció la familia Vilarete.

Eduardo Vilarete fue reconocido en el fútbol profesional colombiano (FPC) por su capacidad goleadora, que incluso lo llevó a ser convocado por la Selección Colombia para las eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982. Con Atlético Nacional levantó dos títulos, siendo ese el momento cumbre de su trayectoria como futbolista.

La reacción de Unión Magdalena

Aunque en el cuadro verdolaga vivió sus momentos más gloriosos, siempre fue un hincha devoto del Unión Magdalena y esa misma afición se la inculcó a sus hijos.

El conjunto samario no tardó en pronunciarse sobre la muerte de uno de sus referentes históricos. “Unión Magdalena lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete Fernández, una de las grandes glorias de nuestra institución, quien con su talento, entrega y goles nos regaló incontables alegrías y dejó una huella imborrable en la historia de nuestro club”, escribió el club.

“Porque las leyendas como tú no mueren: se inmortalizan en la eternidad de la historia... como los dioses”, agregó el comunicado oficial del Unión.

Mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol

En ese mismo sentido, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lamentó el fallecimiento de Vilarete y destacó los aportes de su carrera para la historia del FPC.

“La Federación Colombiana de Fútbol expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, exjugador de la Selección Colombia. Vilarete falleció a los 73 años de edad. El histórico goleador disputó con la Selección Colombia las eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982, además del Torneo Preolímpico de 1976 y la Copa América de 1979″, apuntó en el comunicado.

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“La Federación Colombiana de Fútbol exalta su trayectoria, su compromiso con la camiseta de nuestro país y su invaluable aporte al crecimiento del balompié nacional. Su legado permanecerá como parte fundamental de la memoria y la identidad de nuestra Selección”, agregó la FCF.

Por último, “el presidente Ramón Jesurún, los miembros del Comité Ejecutivo, el cuerpo administrativo y toda la familia de la Federación Colombiana de Fútbol expresan sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso”.