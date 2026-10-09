Murió Eduardo Emilio Vilarete a los 73 años: luto en la Selección Colombia, Unión Magdalena y Atlético Nacional

Eduardo Emilio Vilarete, exfutbolista colombiano de 73 años, falleció este viernes, 9 de octubre, después de afrontar difíciles complicaciones de salud por el cáncer.

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Su familia, a través de un comunicado oficial, confirmó la noticia sobre el legendario delantero que pasó por la Selección Colombia, Unión Magdalena y Atlético Nacional, entre otros equipos del FPC.

“Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre. Fue un hombre apasionado por el fútbol, generoso, alegre y lleno de amor. Así lo recordaremos siempre: por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo”, anunció la familia Vilarete.

El exjugador estaba internado en la Clínica Los Nogales de Bogotá, donde recibió la visita de excompañeros y dirigentes del fútbol profesional colombiano.

Allí vivió sus últimos días. “De manera muy especial, extendemos nuestro reconocimiento y gratitud a todo el equipo médico, asistencial y administrativo de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por su profesionalismo, dedicación, sensibilidad y profunda calidad humana. Gracias por cuidar de nuestro padre con respeto y dignidad, y por acompañarnos también a nosotros, su familia, con empatía, comprensión y cariño en cada momento de este camino”, apunta el comunicado.

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La familia cumplirá la última voluntad de Eduardo Emilio Vilarete: “Sus exequias se realizarán en Ibagué y, posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal. Compartiremos oportunamente los detalles con quienes desean acompañarnos”.

La partida de Vilarete “deja un vacío inmenso en nuestros corazones, pero también el orgullo infinito de haber compartido su vida. Su amor, su alegría y sus enseñanzas permanecerán siempre con nosotros”.

Eduardo Emilio Vilarete murió a los 73 años en Bogotá Foto: Instagram @eduardo_vilarete

¿Quién fue Eduardo Emilio Vilarete? Trayectoria y clubes

Eduardo Emilio Vilarete Fernández nació el 20 de junio de 1953 en Santa Marta y se desempeñaba como delantero. Aunque se probó en las divisiones inferiores de Millonarios, su debut profesional fue con la camiseta del Atlético Bucaramanga.

Después de grandes temporadas con el conjunto leopardo, Vilarete estuvo en los planes del Junior de Barranquilla y terminó recalando en Unión Magdalena por el azar del destino.

Unos meses después, Atlético Nacional tocó la puerta y se llevó a Eduardo Emilio con solo 23 años de edad. En el conjunto verdolaga conquistó dos títulos de liga en 1976 y 1981, antes de pasar por Deportivo Pereira, Deportes Tolima y volver al Unión.

Con la Selección Colombia disputó las eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982, además de el Torneo Preolímpico 1976 y la Copa América de 1979.