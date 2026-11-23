A través de sus historias de Instagram, Lorena Meritano hizo importante llamado tras revelar que es víctima de acoso en redes sociales. En su publicación, realizada en la tarde del domingo 22 de noviembre, la actriz argentina aseguró estar cansada de recibir a diario fotografías sexuales explícitas no solicitadas, así como insinuaciones y peticiones de fotos íntimas propias.

“Estoy harta de recibir fotografías sexuales explícitas de hombres que nadie les pidió. De mensajes preguntando si pueden enviarme fotos íntimas o pidiéndome que les envíe las mías”, escribió.

“Son unos mugrosos”: Alejandra Borrero sorprendió con su reacción ante inesperada aparición en plena entrevista

Adicionalmente, dejó claro que el hecho de ser una figura pública no le obliga a tolerar este tipo de comportamientos, que considera una falta de respeto, poniendo sobre la mesa una problemática cada vez más frecuente en las plataformas digitales, donde, desde su perspectiva, se están sobrepasando los límites de la privacidad y el consentimiento.

“Que tengas acceso a mis redes sociales no te da derecho a invadir mi intimidad, mi espacio ni mi tranquilidad. No es seducción. No es piropo. No es halago. Es una falta de respeto”, agregó.

En este contexto, Lorena Meritano fue enfática al señalar que el hecho de tener un perfil público, compartir fotografías o desempeñarse como figura pública no justifica que otras personas invadan la intimidad ni sobrepasen los límites personales con mensajes o imágenes de carácter sexual que no han sido solicitados.

“Que una mujer tenga una cuenta pública, que comparta fotografías, que muestre su cuerpo, que sea actriz o una figura pública, no significa que esté disponible para recibir contenido sexual no solicitado”, precisó.

Publicaciones de Lorena Meritano Foto: Instagram @lorenameritanooficial

Por esta razón, reiteró que el consentimiento debería ser una regla básica dentro del mundo digital, argumentando que no solo ella esta cansada de este tipo de acciones, sino que existen más mujeres que también deben lidiar con esta situación de manera frecuente. “Y estamos hartas, hartas del acoso, de las invasiones, de tener que poner límites constantemente y, encima, de que cuando lo denunciamos nos llamen exageradas, histéricas o demasiado sensibles”.

Julio Correal estalló contra Anuel AA y lanzó polémica petición a sus fans: “Le importó un carajo el público colombiano”

Para terminar, Lorena Meritano señaló que ninguna denuncia por un caso de acoso es exageración, ya que no hay que normalizar el irrespeto ni la falta de educación. “El respeto no depende de cómo nos vestimos, de las fotografías que publicamos, de nuestra profesión ni de la cantidad de seguidores que tengamos. No es no, también en las redes sociales”.

“Y no, no tenemos por qué acostumbrarnos, tolerarlo ni dejar de denunciarlo”, concluyó la actriz, dejando en evidencia una captura de pantalla de una conversación en la que un usuario le solicitaba autorización para enviarle fotografías íntimas.