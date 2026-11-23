Alejandra Borrero es considerada una de las grandes referentes de las artes escénicas en Colombia. Con más de 35 años de trayectoria, la actriz ha dejado una huella importante en el cine, la televisión y el teatro, gracias a su talento, compromiso y pasión por la actuación.

Precisamente, en reconocimiento a su destacada carrera y a su invaluable aporte a la cultura del país, la artista colombiana fue invitada recientemente al matutino Bravíssimo, de Citytv, donde terminó protagonizando una entrevista que tomó un rumbo inesperado.

Greeicy Rendón: así reaccionó la artista tras ser cuestionada sobre la situación judicial de su padre

Durante la conversación, Borrero se mostró visiblemente emocionada y sorprendida por algunos de los temas abordados, pues, además de recordar momentos importantes de su trayectoria profesional y hablar sobre sus proyectos culturales, salió a relucir un aspecto de su vida personal que había mantenido lejos del ojo público y que pocos conocían.

La sorpresa que el equipo de producción del programa, encabezado por el presentador Marcelo Cezán, tenía preparada era nada menos que María Torres, su actual pareja sentimental, quien hasta el momento había preferido mantenerse alejada de las cámaras.

Por esta razón, cuando la mujer hizo su inesperada aparición en este espacio televisivo, Alejandra Borrero reaccionó de manera espontánea con una expresión que nadie se esperaba, pero que llenó el set de grabación de carcajadas.

Atónica por la presencia de su actual pareja, la actriz colombiana volteó a mirar tanto a los presentadores como al equipo de producción que se encontraba detrás de cámaras para hacerles un particular reclamo en tono de broma, provocando una ola de risas entre los presentes en el estudio.

Alejandra Borrero, actriz colombiana Foto: YouTube Desnúdate con Eva

“¿Por qué son tan mugrosos? Ustedes son unos mugrosos, metidos, sapos”, comentó de forma jocosa, dejando en evidencia la enorme sorpresa que le causó ver a María Torres por primera vez frente a las cámaras, con el propósito de compartir un mensaje de de admiración con el que resaltó el incansable trabajo que Borrero ha realizado desde el ámbito artístico para defender, promover y dar visibilidad a los derechos de las mujeres en Colombia.

Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, reapareció en redes tras grave accidente en bicicleta

Además, su presencia en el estudio estuvo marcada por un significado especial, teniendo en cuenta que Alejandra Borrero tuvo que afrontar la dolorosa pérdida de quien fuera su pareja sentimental, Elizabeth Bateman, fallecida en 2021 a causa del coronavirus.

No obstante, ahora, cinco años después de esa compleja situación, la actriz se mostró enamorada y describió su vínculo con María Torres como un refugio lleno de dulzura y tranquilidad.