Nación

Gobierno investiga presuntos impagos a artistas colombianos: ministerios intervienen ante denuncias de dos actrices

Tras una reunión, se instalaron mesas de trabajo y vigilancia teniendo en cuenta las denuncias de presuntos impagos al gremio artístico.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
2 de marzo de 2026, 5:14 p. m.
Yannai Kadamani, ministra de Cultura, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, discuten acerca de impagos en el gremio artístico.
Yannai Kadamani, ministra de Cultura, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, discuten acerca de impagos en el gremio artístico. Foto: X (@mincultura)

Las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero hicieron pública la supuesta falta de pagos por parte de diferentes empresas del medio artístico. Estas acusaciones, junto a otras de la misma naturaleza, llegaron ante los ministerios de Trabajo y de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Nuevos atrasos en pagos salariales a médicos y personal de salud, ¿qué ha pasado con el giro directo? Director de Adres responde

Una de las señaladas es la Fundación T de Teatro, a la cual Gallego acusó de no haber cancelado los honorarios correspondientes a su participación en una producción teatral.

Según declaraciones entregadas por la actriz a Semana, “tras culminar una exitosa temporada de la obra Las novias de Travolta en noviembre de 2025, el pago acordado supuestamente no se habría efectuado”. Gallego manifestó haber recibido “evasivas” por parte de la mencionada fundación, calificando la situación como “indignante”.

“Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo; el salario no se mendiga”, afirmó la intérprete al solicitar la colaboración de las autoridades competentes.

Nación

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Cali

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Bogotá

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Cali

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Nación

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Política

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Arcadia

Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero regresan al teatro con ‘Las ochenteras’, horarios y fechas de la nueva temporada

Cultura

Teatro Petra estrena su nueva comedia, ‘Duplicado’, en la que los equívocos son un genial motor dramático

Ante este panorama, representantes de la Asociación Colombiana de Actores (ACA) se reunieron este lunes 2 de marzo con delegados del Gobierno Nacional para solicitar una mediación estatal frente a las irregularidades que estarían enfrentando los trabajadores del gremio.

El encuentro contó con la participación de los ministros Yannai Kadamani, de Cultura, y Antonio Sanguino, de Trabajo. Como resultado, se anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional destinada a la investigación, vigilancia y control de las condiciones laborales en el sector.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo informó sobre el establecimiento de una mesa tripartita conformada por el sindicato ACA, la Fundación y el Gobierno.

Esta instancia busca garantizar el pago oportuno y estructurar rutas claras de reclamación. “Sumamos capacidades institucionales para garantizar que la seguridad social y el trabajo digno lleguen a cada escenario del país”, señaló la cartera de Trabajo a través de un comunicado oficial.

De igual forma, Mintrabajo informó que “se acordó la recolección de información para avanzar en inspecciones, socialización de derechos laborales y recolección de información de todo el sector cultural para poner en funcionamiento el artículo 41 de la Reforma Laboral”. Este se enfoca en la formalización y dignificación del trabajo artístico y cultural.

Finalmente, las autoridades definieron una hoja de ruta que incluye atención prioritaria a las reclamaciones, supervisión presencial en salas de teatro bajo denuncia, pedagogía sobre la Ley del Actor y un plan de inspección territorial para detectar irregularidades similares en otras zonas del país.

Más de Nación

En los últimos dos años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75,7% de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

x

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Río Guadalajara, en Buga, Valle.

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

x

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Insttuto de Desarrollo Urbano (IDU).

Carrusel de la contratación: Corte Suprema confirma condena contra Liliana Pardo, exdirectora del IDU

Laura María Mejía, exjefa de la Unidad de Compras, y Viviana del Valle, exsupervisora de contratos, fueron acusadas por la Fiscalía.

Defensa de Álvaro Villada recusó a juez de control de garantías en proceso por presuntas irregularidades en Metroparques

Noticias Destacadas