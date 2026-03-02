Las actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero hicieron pública la supuesta falta de pagos por parte de diferentes empresas del medio artístico. Estas acusaciones, junto a otras de la misma naturaleza, llegaron ante los ministerios de Trabajo y de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Una de las señaladas es la Fundación T de Teatro, a la cual Gallego acusó de no haber cancelado los honorarios correspondientes a su participación en una producción teatral.

Según declaraciones entregadas por la actriz a Semana, “tras culminar una exitosa temporada de la obra Las novias de Travolta en noviembre de 2025, el pago acordado supuestamente no se habría efectuado”. Gallego manifestó haber recibido “evasivas” por parte de la mencionada fundación, calificando la situación como “indignante”.

“Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo; el salario no se mendiga”, afirmó la intérprete al solicitar la colaboración de las autoridades competentes.

Tras denuncias de artistas y trabajadores del sector cultural, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo se reunieron con el sindicato ACA, para avanzar en la resolución del caso particular y en inspección, formalización y pedagogía laboral. La dignificación en la cultura es prioridad.

Ante este panorama, representantes de la Asociación Colombiana de Actores (ACA) se reunieron este lunes 2 de marzo con delegados del Gobierno Nacional para solicitar una mediación estatal frente a las irregularidades que estarían enfrentando los trabajadores del gremio.

El encuentro contó con la participación de los ministros Yannai Kadamani, de Cultura, y Antonio Sanguino, de Trabajo. Como resultado, se anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional destinada a la investigación, vigilancia y control de las condiciones laborales en el sector.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo informó sobre el establecimiento de una mesa tripartita conformada por el sindicato ACA, la Fundación y el Gobierno.

La ministra Yannai Kadamani y el ministro del Trabajo Antonio Sanguino lideraron una mesa técnica junto a Marcela Gallego, Alejandra Borrero y representantes de la Asociación Colombiana de Actores. Tras este diálogo, se iniciarán procesos

Esta instancia busca garantizar el pago oportuno y estructurar rutas claras de reclamación. “Sumamos capacidades institucionales para garantizar que la seguridad social y el trabajo digno lleguen a cada escenario del país”, señaló la cartera de Trabajo a través de un comunicado oficial.

De igual forma, Mintrabajo informó que “se acordó la recolección de información para avanzar en inspecciones, socialización de derechos laborales y recolección de información de todo el sector cultural para poner en funcionamiento el artículo 41 de la Reforma Laboral”. Este se enfoca en la formalización y dignificación del trabajo artístico y cultural.

Finalmente, las autoridades definieron una hoja de ruta que incluye atención prioritaria a las reclamaciones, supervisión presencial en salas de teatro bajo denuncia, pedagogía sobre la Ley del Actor y un plan de inspección territorial para detectar irregularidades similares en otras zonas del país.