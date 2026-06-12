¿Qué pasó con la Chapola? Investigan la muerte de reconocida líder trans hallada sin vida en un río de Antioquia

La repentina muerte de Paulina Blandón Villada, conocida como la Chapola, tiene conmocionada a la comunidad de La Ceja, Antioquia, y a la comunidad LGBTIQ+.

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La mujer trans, ampliamente reconocida por su liderazgo social y trabajo comunitario, fue encontrada sin vida en un afluente del municipio y las autoridades tratan de establecer qué ocurrió.

El cuerpo de la mujer, de 31 años, fue hallado el pasado 8 de junio en el río Pereira, a la altura de la vereda San Sebastián, en la vía que conecta a La Ceja con Rionegro. Desde entonces, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Aunque los primeros reportes indican que el cadáver no presentaba signos evidentes de violencia, serán los análisis de Medicina Legal los que determinen las causas exactas de la muerte. Por ahora, los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis mientras avanzan las labores de verificación.

La noticia generó una ola de mensajes de tristeza entre habitantes del oriente antioqueño y organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTIQ+, que destacaron el papel que desempeñó la Chapola durante años en iniciativas sociales y comunitarias.

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Su reconocimiento trascendió las actividades de liderazgo. En La Ceja era una figura ampliamente conocida por su cercanía con la comunidad y por su trabajo en establecimientos vinculados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde era apreciada por compañeros y vecinos.

La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa, lamentó públicamente el fallecimiento y recordó a Paulina Blandón como una persona alegre, solidaria y comprometida con las causas sociales del municipio.

Mientras se conocen los resultados oficiales de las investigaciones, la muerte vuelve a poner en duda la seguridad de las personas trans y en general de la comunidad diversa en Colombia, así como las dificultades que aún enfrenta esta población en distintos territorios del país.