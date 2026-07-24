Pareja gay denuncia presunto caso de discriminación en San Andrés: “Ocurre en muchos ámbitos”

Tras el registro de un presunto caso de exclusión en el centro comercial Andino del norte de Bogotá, se reportó una situación de la misma naturaleza en la isla de San Andrés.

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Los ciudadanos Diego Martínez y Juan Tower denunciaron actos de discriminación dentro de las instalaciones de un reconocido hotel, lugar donde pasaban su periodo de vacaciones. El hecho quedó registrado en un material audiovisual publicado en las plataformas digitales de los afectados.

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Desarrollo del incidente en la zona de eventos

La pareja explicó el inicio del altercado cuando se disponían a participar en una actividad del cronograma de entretenimiento. Los afectados señalaron que decidieron “celebrar un cumpleaños el 10 de julio y subimos al escenario para un concurso de parejas, pero el presentador nos indicó a micrófono abierto que no podíamos participar por nuestra orientación sexual”.

Frente a la reacción de los demás visitantes del complejo, los ciudadanos detallaron las condiciones del recinto de eventos. Martínez y Tower dijeron estar “en un entorno con más de 300 personas consumiendo bebidas alcohólicas, y esta situación derivó de la falta de capacitación del personal del hotel para manejar este tipo de requerimientos de los huéspedes”.

En el video, las víctimas recordaron que esto está lejos de ser un hecho aislado con otros casos reportados recientemente en el territorio nacional. Comentando que “esta situación en Colombia ocurre en muchos ámbitos, como lo sucedido en Bogotá o con una pareja de mujeres en Santa Marta, exponiendo nuestra integridad frente a cientos de espectadores”.

Hostilidad del público y acompañamiento institucional

En medio de la confrontación en la tarima, los ciudadanos relataron el comportamiento y los reclamos de otras personas presentes en el recinto. “Los asistentes reaccionaron con agresividad; una mujer nos gritó que debíamos irnos por ser minoría, pero decidimos no bajarnos de la tarima porque tenemos derechos legales que nos amparan”, mencionó la pareja.

Ante la falta de respuesta en el lugar, los involucrados buscaron la intervención de la administración del centro vacacional. Martínez y Tower mencionaron que tuvieron la necesidad de “buscar a algún representante del establecimiento, pero a esa hora no había supervisores, y escuchamos versiones de que el presentador tendría vínculos con entidades de la isla”.

Durante el intercambio de palabras, los afectados reportaron la intervención de un grupo de visitantes internacionales que se encontraba en el público. “Una familia de chilenos nos defendió afirmando que esto no pasaría en su país, a lo que el encargado del evento respondió que en Colombia las normas operaban de manera distinta”.

Tras la intervención de las autoridades locales de la isla, los ciudadanos solicitaron a la población general reportar este tipo de acciones. “La Policía y la Gobernación de San Andrés nos brindaron acompañamiento, por lo que instamos a los ciudadanos a no guardar silencio y utilizar los canales gubernamentales para defender sus garantías y derechos”, concluyeron los denunciantes Diego Martínez y Juan Tower.