Así avanza la besatón en el centro comercial Andino tras una denuncia por discriminación a una pareja gay

El pasado fin de semana se registró un caso de discriminación en las instalaciones del centro comercial Andino, ubicado en el norte de Bogotá. El hecho se dio a conocer mediante videos difundidos en plataformas digitales, donde se observa a dos jóvenes expresando afecto en la zona de restaurantes.

De acuerdo con el testimonio de uno de los involucrados, un integrante del equipo de seguridad privada se acercó para pedirles a él y a su novio que detuvieran su acción. El vigilante argumentó que ese tipo de expresiones no debían realizarse en el lugar debido a la presencia de menores de edad.

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Ante el requerimiento del personal de vigilancia, los jóvenes manifestaron que el reclamo obedecía a un sesgo por su orientación sexual.

Tras el presunto caso de discriminación ocurrido en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, la comunidad LGBTIQ+ organizó una ‘besatón’ en el lugar de los hechos para este miércoles 22 de julio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jRh4oLzY1v — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Los afectados señalaron que la situación no se habría presentado si se tratara de una pareja heterosexual, calificando la intervención del empleado como un acto injustificado.

Convocatoria a manifestación y presencia ciudadana

Tras la difusión masiva de las grabaciones en redes sociales, diversos colectivos de la comunidad LGBTIQ+ organizaron una jornada de protesta en las instalaciones. La convocatoria se fijó a partir de las 6:30 de la tarde en la plazoleta del centro comercial, bajo el lema de defender la diversidad y los derechos civiles.

La pareja de jóvenes que habría sido víctima de discriminación. Foto: Colprensa

La actividad comenzó a las 6:30 p. m. de este 22 de julio, con la asistencia de un grupo numeroso de personas en el área central de la edificación. Los asistentes se distribuyeron a lo largo de los diferentes pisos de la infraestructura, portando pancartas y acompañando el desarrollo del encuentro.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

Entre los asistentes al lugar se identificó la presencia de figuras de la vida política nacional. Los representantes a la Cámara María Fernanda Carrascal y Mauricio Toro acudieron al punto para acompañar a los ciudadanos congregados en el establecimiento comercial.

La pareja de jóvenes que habría sido víctima de discriminación. Foto: Suministrado a SEMANA

Así fue la besatón

A esta hora, cientos de ciudadanos se reúnen en el Centro Comercial Andino para manifestarse contra los hechos de discriminación hacia la población LGBTIQ+. La representante María Fernanda Carrascal y Mauricio Toro participan en la movilización. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/V8ksosPj38 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Durante el tiempo que se ha extendido la manifestación, la multitud se ha mantenido en una postura de calma dentro del recinto.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

Las autoridades del sector informaron que la jornada transcurre de forma pacífica, sin registros de alteración del orden público ni daños en la infraestructura.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

Los administradores del establecimiento comercial y las autoridades de la zona realizan el monitoreo de la actividad. El objetivo central del seguimiento es garantizar el derecho a la libre expresión de los asistentes y mantener la tranquilidad en el sector del norte de la capital.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

Desplazamiento de la marcha y pronunciamiento del establecimiento

Pasadas las ocho de la noche de este miércoles 22 de julio, los asistentes se retiraron del recinto para continuar la manifestación en las vías públicas.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

La multitud marchó pacíficamente hacia la calle 81 con carrera 9, generando cierres temporales en la malla vial mientras avanzaba la jornada de protesta sin registros de alteración del orden público.

Se registran afectaciones a la movilidad en la calle 81 con carrera 9 por convocatoria de 'besatón'. Los manifestantes salieron del centro comercial Andino y ocuparon la vía, lo que impide el paso de varios vehículos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/OckjJOt67S — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Ante la repercusión del evento, la administración del Centro Comercial Andino emitió un comunicado oficial sobre la actuación del personal de vigilancia.

La empresa reconoció que la intervención del guardia fue injustificada, argumentando que la revisión de las cámaras internas demostró que la pareja no vulneró las normas de convivencia del lugar.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Colprensa

El establecimiento comercial informó que estableció contacto directo con los involucrados para ofrecerles disculpas institucionales de forma privada. Asimismo, la administración anunció la revisión de los protocolos con la firma contratista de seguridad y el inicio de capacitaciones para el personal en materia de atención incluyente y respeto a la diversidad.

Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el Centro Comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

Radicación de la denuncia formal ante la Fiscalía

Pese al pronunciamiento y las disculpas ofrecidas por el centro comercial, los jóvenes decidieron acudir a las vías judiciales ordinarias. Acompañados por el abogado Alejandro Michells, los ciudadanos radicaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue el delito de discriminación y se determinen las sanciones correspondientes.

Respecto al trámite del recurso legal en la sede judicial, el abogado Alejandro Michells confirmó: “Estamos en la Fiscalía General de la Nación con Rodrigo y con Joa, instaurando la denuncia por el delito de discriminación para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables”.

Por su parte, la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ de la Secretaría Distrital de Integración Social activó sus canales de atención institucional. La entidad gubernamental dispuso un equipo especializado para brindar acompañamiento jurídico y psicosocial a la pareja durante las etapas del proceso legal.