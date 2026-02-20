La dinámica comercial de las grandes ciudades suele reflejar el nivel de consumo, los patrones de gasto de sus habitantes, y la oferta de bienes y servicios disponibles.

En el caso de Bogotá, el ecosistema de centros comerciales incluye desde grandes complejos con tiendas de diversas marcas nacionales e internacionales hasta plazas con restaurantes y servicios que reúnen a público local y turistas.

Estos espacios forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y, en muchos casos, se convierten en puntos de referencia para compras, ocio y actividades sociales.

El centro comercial que es uno de los más importantes por ser “el más exclusivo” de la ciudad es el Centro Comercial Andino, según el portal Tripadvisor.

Este reconoció “la privilegiada ubicación, ambiente, comodidad, seguridad, excelente servicio y amplia gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional” del recinto, con el premio Travellers’ Choice en 2025.

Sin embargo, no es el único que hay en su sector, en sus cercanías también se pueden encontrar recintos como el Centro Comercial El Retiro y el Centro Comercial Atlantis Plaza, que combinan ofertas de moda, gastronomía y entretenimiento similares.

El centro comercial Andino es uno de los más tradicionales de Bogotá. Fotografía: Guillermo Torres/ SEMANA Foto: Guillermo Torres

Este centro comercial no solamente es reconocido por los capitalinos, también ha sido galardonado en varias oportunidades por el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC por sus siglas en inglés), premios que han sido entregados por diseño, mercadeo de causas sociales y por el proceso de cambio de marca insignia.

Estos premios también se los han llevado centros comerciales como el Salitre Plaza de Bogotá, el Santa Fe de Medellín o el Único en Cali.

El Andino ha sufrido varios cambios desde su fundación; por ejemplo, en 2005 se construyó una terraza de comidas coronada por un domo estructural.​ Para marzo de 2012 anunció que se agregarían 22 locales más distribuidos en cuatro niveles. En 2013 se efectuó una ampliación de cerca de 1.900 metros cuadrados y una fachada sobre la carrera 12. Y actualmente están culminando unos trabajos realizados en la plazoleta de comidas que han modernizado la estética del recinto.

Pero no todo ha sido color de rosa. En febrero de 2008 tuvo lugar un incendio en el tercer piso, dejando tres personas heridas, algunas asfixiadas por inhalación de humo y millonarias pérdidas por el colapso del techo de una de las salas de cine. Este impactante hecho se dio debido a un cortocircuito.​

El Centro Comercial Andino, inaugurado en 1993, se ha posicionado como uno de los más populares de Bogotá. Foto: Centro Comercial Andino

Finalmente, el hecho más impactante ocurrido en este importante centro comercial fue el 17 de junio de 2017, cuando explotó una bomba colocada en el baño de mujeres del segundo piso,​ dejando como resultado tres mujeres fallecidas y nueve heridas.​