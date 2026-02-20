Bogotá

Este es uno de los centros comerciales más exclusivos de Bogotá; lleva más de tres décadas activo

Su nombre se ha destacado en la capital del país, lo que lo ha convertido en un sitio imperdible.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

20 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
El centro comercial es referente de glamour y lujo en Bogotá.
El centro comercial es referente de glamour y lujo en Bogotá. Foto: Alejandro Acosta / Guillermo Torres / Semana

La dinámica comercial de las grandes ciudades suele reflejar el nivel de consumo, los patrones de gasto de sus habitantes, y la oferta de bienes y servicios disponibles.

En el caso de Bogotá, el ecosistema de centros comerciales incluye desde grandes complejos con tiendas de diversas marcas nacionales e internacionales hasta plazas con restaurantes y servicios que reúnen a público local y turistas.

Estos espacios forman parte de la vida cotidiana de la ciudad y, en muchos casos, se convierten en puntos de referencia para compras, ocio y actividades sociales.

La ‘pequeña Europa’ de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

El centro comercial que es uno de los más importantes por ser “el más exclusivo” de la ciudad es el Centro Comercial Andino, según el portal Tripadvisor.

Bogotá

Menor de cuatro años murió luego de caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

Bogotá

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Bogotá

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Bogotá

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Contenido en colaboración

Así se transforma el servicio de aseo en siete localidades de Bogotá: pedagogía, contenedores y soluciones innovadoras

Bogotá

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Bogotá

¿Quién fue Antón Hero? La historia del zapatero español que le dio nombre al barrio Chapinero en Bogotá

Este reconoció “la privilegiada ubicación, ambiente, comodidad, seguridad, excelente servicio y amplia gama de tiendas reconocidas a nivel nacional e internacional” del recinto, con el premio Travellers’ Choice en 2025.

Sin embargo, no es el único que hay en su sector, en sus cercanías también se pueden encontrar recintos como el Centro Comercial El Retiro y el Centro Comercial Atlantis Plaza, que combinan ofertas de moda, gastronomía y entretenimiento similares.

El centro comercial Andino es uno de los más tradicionales de Bogotá. Fotografía: Guillermo Torres/ SEMANA
El centro comercial Andino es uno de los más tradicionales de Bogotá. Fotografía: Guillermo Torres/ SEMANA Foto: Guillermo Torres

Este centro comercial no solamente es reconocido por los capitalinos, también ha sido galardonado en varias oportunidades por el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC por sus siglas en inglés), premios que han sido entregados por diseño, mercadeo de causas sociales y por el proceso de cambio de marca insignia.

Estos premios también se los han llevado centros comerciales como el Salitre Plaza de Bogotá, el Santa Fe de Medellín o el Único en Cali.

El Andino ha sufrido varios cambios desde su fundación; por ejemplo, en 2005 se construyó una terraza de comidas coronada por un domo estructural.​ Para marzo de 2012 anunció que se agregarían 22 locales más distribuidos en cuatro niveles. En 2013 se efectuó una ampliación de cerca de 1.900 metros cuadrados y una fachada sobre la carrera 12. Y actualmente están culminando unos trabajos realizados en la plazoleta de comidas que han modernizado la estética del recinto.

Pero no todo ha sido color de rosa. En febrero de 2008 tuvo lugar un incendio en el tercer piso, dejando tres personas heridas, algunas asfixiadas por inhalación de humo y millonarias pérdidas por el colapso del techo de una de las salas de cine. Este impactante hecho se dio debido a un cortocircuito.​

El Centro Comercial Andino, inaugurado en 1993, se ha posicionado como uno de los más populares de Bogotá.
El Centro Comercial Andino, inaugurado en 1993, se ha posicionado como uno de los más populares de Bogotá. Foto: Centro Comercial Andino

Finalmente, el hecho más impactante ocurrido en este importante centro comercial fue el 17 de junio de 2017, cuando explotó una bomba colocada en el baño de mujeres del segundo piso,​ dejando como resultado tres mujeres fallecidas y nueve heridas.​

Más de Bogotá

Investigan muerte de niña que cayó desde un décimo piso en conjunto residencial de Engativá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

x

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Descubra cómo la astrología dota a este acto cotidiano con un significado profundo.

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Noticias Destacadas