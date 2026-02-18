La ‘pequeña Europa’ de Bogotá: el barrio que guarda edificaciones únicas y pocos saben por qué están ahí

La ciudad de Bogotá se caracteriza por una diversidad de estilos arquitectónicos que reflejan distintos periodos de desarrollo urbano, influencias culturales y dinámicas sociales. Algunas localidades de la capital concentran viviendas con rasgos históricos que han sido preservados o revitalizados, lo que las convierte en sectores de interés para ciertos segmentos del mercado inmobiliario. Esta variedad de estilos y épocas constructivas es parte del patrimonio residencial bogotano y de la historia urbana de la ciudad.

La arquitectura residencial en Bogotá incluye ejemplos de estilos republicano, art déco, neoclásico y moderno, entre otros, que emergieron en diferentes momentos del siglo XX y principios del XXI. Algunas zonas céntricas y tradicionales, como La Candelaria, Chapinero, Quinta Camacho y Teusaquillo, conservan conjuntos de casas y edificaciones que reflejan estas tendencias, asociadas tanto a la expansión residencial de la ciudad como al influjo de corrientes urbanísticas internacionales que llegaron en épocas de crecimiento económico y demográfico.

En los últimos años, se han implementado corredores ambientales en la localidad de Teusaquillo, a lo largo de la arteria fluvial del río Arzobispo. Foto: Alcaldía de Bogotá

La localidad de Teusaquillo es conocida por su mezcla de áreas residenciales y urbanas, con calles arboladas y edificaciones que representan diferentes estilos arquitectónicos de la primera mitad del siglo XX, así como construcciones de épocas posteriores.

En particular, algunas de las viviendas en Teusaquillo presentan influencias del estilo inglés, caracterizadas por fachadas sobrias, ladrillo visto, ventanas verticales con marcos de madera y proporciones inspiradas en modelos de vivienda clásicos europeos, aunque adaptadas a las condiciones climáticas y culturales locales.

En un artículo reciente sobre el mercado inmobiliario de Bogotá, Pulzo destacó el caso de una casa de estilo inglés ubicada en Teusaquillo valorada en alrededor de 800 millones de pesos, lo que ilustra tanto la oferta de este tipo de propiedades como el valor que pueden tener en sectores tradicionales de la ciudad.

Según la publicación, estas viviendas suelen llamar la atención por su arquitectura clásica, que incluye elementos como fachadas simétricas, materiales tradicionales (como ladrillo visto), detalles ornamentales discretos y diseños que privilegian proporciones elegantes. La presencia de este tipo de casas en Teusaquillo se asocia a la historia del barrio como un sector residencial consolidado desde mediados del siglo XX, con una mezcla de casas unifamiliares y edificios de apartamentos.

Casa de Maria Eugenia Rojas, un ejemplo de la arquitectura de Teusaquillo. Foto: Guillermo Torres

Origen de la localidad de Teusaquillo

La localidad de Teusaquillo, cuyo nombre proviene de la palabra muisca tubsaquillo, que significa “lugar de descanso”, se desarrolló en gran parte durante las décadas de 1920 a 1950 como una zona de expansión urbana destinada a sectores medios y altos de la sociedad bogotana de la época. Este desarrollo urbano incluyó la construcción de viviendas de estilo tradicional europeo, entre ellas con estilo republicano y neoclásico.

Estas tendencias arquitectónicas se consolidaron en el barrio a medida que las clases altas y medias altas buscaban espacios residenciales con mayores áreas verdes, tranquilidad y acceso a servicios, en contraste con el centro histórico de Bogotá. Por ello, muchas casas antiguas de Teusaquillo han sido conservadas y, en algunos casos, restauradas o adaptadas para funcionar como residencias modernas, oficinas o incluso espacios comerciales pequeños, sin perder rasgos distintivos de su diseño original.