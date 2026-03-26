El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) destacó un nuevo avance en su estrategia para cerrar la brecha digital en el sur del país. La entidad publicó los prepliegos para un proyecto de fibra óptica que busca llevar conectividad a los departamentos de Putumayo y Amazonas.

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Este proyecto contempla el despliegue de infraestructura de fibra óptica en zonas donde actualmente el acceso a servicios de conectividad es limitado o inexistente, lo que impactaría directamente en el desarrollo social, educativo y económico de la región.

La fibra óptica es clave para las nuevas tecnologías. Foto: Adobe Stock

Según el Ministerio, la publicación de los prepliegos marca el inicio del proceso contractual, en el que se definirán las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para la ejecución del proyecto. Según la entidad, este documento permite a los interesados presentar observaciones antes de la apertura formal de la licitación.

MinTIC señaló que el plan busca conectar cabeceras municipales y zonas rurales de Amazonas y Putumayo, mediante una red que garantice mayor capacidad y estabilidad en el servicio de internet.

¿Cómo está planteado el plan de conexión?

“Serán 1.600 km por el río Putumayo y 70 km por el río Amazonas, que junto con cerca de 210 km terrestres nos permitirán conectar cerca de 100.000 hogares”, señaló Carina Murcia, ministra TIC.

Carina Murcia, Ministra TIC Foto: MINTIC

Además, la entidad explicó que esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a servicios digitales como educación virtual, telemedicina, trámites en línea y oportunidades de emprendimiento, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

El Gobierno nacional ha señalado en distintos documentos de política pública que la Amazonía colombiana presenta uno de los mayores rezagos en conectividad del país, debido a su geografía y baja densidad poblacional.

“Entre las muchas cosas interesantes que tiene este proyecto, con el cual saldamos una deuda histórica del país con nuestra parte del pulmón del mundo, es que desplegaremos fibra óptica por los ríos”, añadió la ministra.

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Según el MinTIC, el proceso continuará con la recepción de comentarios a los prepliegos, ajustes a los documentos y posterior apertura de la licitación, con lo que se espera adjudicar el contrato en los próximos meses.

Colombia ha venido avanzando en la expansión de redes de telecomunicaciones; sin embargo, regiones como Amazonas y Putumayo aún presentan brechas significativas frente a otras zonas del país.

La publicación de los prepliegos representa un paso clave en el objetivo de ampliar la cobertura de internet en la Amazonía, aunque el impacto final dependerá de la ejecución del proyecto y de su capacidad para superar los desafíos propios del territorio.