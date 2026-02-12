MinTIC instalará mesa de conectividad en Córdoba de la mano de importantes empresas de telecomunicaciones

Córdoba es el epicentro de la emergencia invernal en Colombia; en los últimos días, el departamento de Montería ha sido azotado por las fuertes lluvias, que, según se reportó, mantienen calles inundadas y familias sin acceso a sus hogares.

¿Por qué Córdoba fue el departamento más afectado por las lluvias? Directora del Ideam responde

En el marco de la crisis que vive Córdoba tras el fenómeno invernal, la Presidencia de la República decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en parte del territorio, con el fin de brindar mecanismos de ayuda a los ciudadanos.

El MinTIC se sumó al equipo de ayuda para los ciudadanos con una mesa de conectividad, que, según informó el ministerio, garantizará la comunicación del territorio. Además, se encargará de dotar tecnológicamente a las instituciones educativas para facilitar una comunicación integral.

MinTic trabajará de la mano con Asomóvil Foto: Ministerio TIC

Bajo la dirección de Carina Murcia Yela, el ministerio brindará apoyo a los ciudadanos de la mano de las operadoras de telecomunicaciones: Claro, Tigo, Movistar y ETB.

“El objetivo será garantizar la conectividad en las zonas más golpeadas por el frente frío y reorientar inversiones tecnológicas hacia los municipios más críticos”, comunicó el MinTic este jueves.

En el marco del estado de emergencia, el ministerio analizará el estado de conectividad del departamento en los próximos días para que se mueva infraestructura que garantice el acceso a comunicación en caso de ser necesario.

La ministra Murcia señaló la importancia que puede llegar a tener la conectividad en este tipo de emergencias: “En medio de la tragedia hemos visto que la comunicación no es lo de menos, es la oportunidad para pedir ayuda”.

¿Cuándo se instalará la mesa de conectividad y cómo funcionará?

La ministra anunció que esta respuesta a la ciudadanía se implementará la próxima semana y, en colaboración con el gremio Asomóvil, el Gobierno instalará estas mesas de conectividad en el territorio más afectado.

Samuel Hoyos, representante de la agremiación, declaró: “Tenemos todo el compromiso, por eso estamos garantizando el servicio en los sitios priorizados y listos para redoblar esfuerzos”.

Samuel Hoyos, vocero de Asomovil. Foto: Heidy León

El ministerio reveló que está en discusión el municipio en el que se hará la implementación; no obstante, dio a conocer que Santa Cruz de Lorica y Tierralta son los municipios preseleccionados. Es en estos sectores donde se presentan las mayores afectaciones, según fuentes oficiales.

Mediante las mesas de conectividad, el Gobierno nacional busca garantizar la comunicación de la región y, además, “sentar las bases para una conectividad sostenible en las regiones más vulnerables del país”.