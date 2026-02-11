Córdoba ha sido azotado en los últimos días por fuertes lluvias que han inundado varias calles importantes del departamento, convirtiendo a esta zona del país en el epicentro de la emergencia invernal que atraviesa Colombia en esta temporada.

Ante esta situación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha tenido un papel destacado. Por ello, su directora general, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó al país, durante el consejo de ministros de este martes, las razones por las cuales este departamento del Caribe colombiano se ha visto afectado por la ola invernal.

Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam. (Colprensa - John Paz) Foto: El país

La directora aseguró que “los hechos de los primeros días de febrero no tienen precedentes en la historia. En los primeros siete días cayó la lluvia de todo el mes”, explicando que esto se debe a la inusual unión de sistemas favorecedores de lluvias, destacando el fenómeno de un frente frío que llegó con gran intensidad al país.

Según la vocera del Ideam, “esto no es normal” y Colombia no fue el único afectado en la región: Cuba registró temperaturas de 0 °C y República Dominicana de -0 °C. Sin embargo, aclaró que el vórtice polar que llegó desde el Ártico y causó fuertes nevadas en Estados Unidos no fue el responsable de las bajas temperaturas en Colombia.

Advirtió que desde el Ártico se aproxima una nueva ola de frío en los próximos días, pero aclaró: “No hay forma de decir una semana antes que este frente va a causar precipitaciones en nuestro país, porque es dinámico y, al llegar al Caribe, puede simplemente desvanecerse”.

Las consecuencias fueron más graves para los habitantes de Córdoba debido a la vulnerabilidad del territorio: “La amenaza encuentra el territorio con diferentes vulnerabilidades, lo que hace que se magnifique el impacto del desastre”, confirmó Echeverry.

Los balances del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detallan que las condiciones climáticas ya han dejado 69.000 familias damnificadas, 22 personas fallecidas, nueve heridas y tres desaparecidas en todo el país.

Según la UNGRD, el fenómeno ha afectado 16 departamentos y 104 municipios, siendo Córdoba el más golpeado. Solo este departamento registra un saldo de 50.000 familias que han perdido sus pertenencias y enfrentan las consecuencias en sus vidas.

Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Según lo indicado por la directora del Ideam, las lluvias continuarán, pero es impredecible su intensidad. Advirtió que las alertas invernales deben mantenerse activas en el país y que no se debe bajar la guardia ante los pronósticos de invierno.

El fenómeno de febrero es sorpresivo y totalmente atípico. La directora Echeverry señaló que históricamente febrero no presenta este tipo de climas: “Enero estuvo con lluvias por encima de lo normal, bastante inusuales para un mes que suele ser el más seco del año, sobre todo para la región Caribe y la región Andina”.