El pronóstico del clima para hoy miércoles 11 de febrero, según el Ideam: en Bogotá se prevén lluvias en estas zonas

En las últimas horas han caído fuertes lluvias con tormentas eléctricas, en sectores de Chocó, Cauca, Amazonas y el norte del océano Pacífico.

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 8:46 a. m.
Foto de referencia de las lluvias que han caído en el centro de Bogotá. Archivo.
Foto de referencia de las lluvias que han caído en el centro de Bogotá. Archivo. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que para este miércoles, 11 de febrero, se esperan condiciones mayormente nubladas y precipitaciones entre moderadas y fuertes en sectores de las regiones Pacífica y Andina, así como en el sur y oriente de la Amazonía.

Entre tanto, para el océano Pacífico colombiano, prevé condiciones mayormente nubladas con lluvias localmente importantes en el norte y centro de la cuenca, mientras que en la Orinoquía, el Ideam estima cielo entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque dicha entidad no descarta lloviznas o lluvias esporádicas en áreas aisladas del occidente y suroriente de la región.

Max Henríquez advierte qué seguirá después de las fuertes lluvias en Colombia

“Aunque en amplios sectores del Caribe se esperan condiciones mayormente secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado, se prevé mayor nubosidad con lluvias puntuales y aisladas en el occidente, sur y nororiente de la región. Asimismo, en el mar Caribe colombiano predominará el tiempo seco; sin embargo, en la zona occidental y oriental son posibles lluvias de variada intensidad. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estiman lluvias, particularmente de carácter ligero, y más persistentes en el área marítima”, agregó el Ideam.

Desde el Ideam también se alertó sobre precipitaciones intensas en sectores de Chocó, Cauca, Nariño y Amazonas, así como en áreas aisladas del occidente de Antioquia y sur de Santander.

El pronóstico del clima en Bogotá

Sobre el clima en Bogotá, el Ideam reportó que, durante la madrugada de este miércoles 11 de febrero, se registró nubosidad variada con tiempo seco.

Sobre el clima en la mañana, esta entidad prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

“Durante la tarde, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco. No obstante, la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas de Suba y Usaquén. En la noche se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en de la ciudad”, concluyó el Ideam.

El clima en otras regiones país

  • Barranquilla: durante la jornada se prevé escasa nubosidad con predominio de tiempo seco.
  • Cartagena: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco a lo largo del día.
  • Medellín: tras una mañana mayormente seca, hacia el final de la tarde y en algunas horas de la noche se incrementará la nubosidad, con probabilidad de lloviznas o lluvias esporádicas.
  • Tunja: se espera predominio de tiempo seco con nubosidad variada durante la jornada.
  • Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales al final de la tarde o durante la noche.
  • Cali: cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias intermitentes a lo largo del día.

