Álex Flórez: estas fueron las razones detrás de la revocatoria de su sanción por escándalo en Cartagena

SEMANA conoció el documento que firmó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, para tumbarle la sanción provisional de seis meses al senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, por el bochornoso capítulo que protagonizó en aparente estado de alicoramiento en Cartagena.

Lo particular es que la Procuraduría le tumbó esa sanción desde el pasado 5 de diciembre de 2025, pero hace pocos días, el Consejo de Estado avaló esa decisión y reconoció que el congresista “actuó con dolo” tras agredir a varios policías que adelantaban un procedimiento en un hotel de la ciudad amurallada.

¿Por qué el Consejo de Estado avaló la suspensión del senador Álex Flórez cuando la Procuraduría la había anulado?

Sin embargo, en la revocatoria de la sanción, firmada por Eljach, la Procuraduría reconoció que “se presentó una vulneración del debido proceso, que afectó el derecho de defensa y contradicción del inquirido, en punto del procedimiento de adecuación típica realizado desde el mismo momento de la imputación jurídica”.

El ente de control recordó que al senador del Pacto Histórico se le impuso un único cargo disciplinario por proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público, luego de que llamó “asesinos” y “ladrones” al grupo de uniformados en Cartagena.

Por lo que resaltó que la Corte Suprema ha fijado que la calumnia se configura cuando de manera consciente y voluntaria se atribuye un hecho falso, que la imputación sea contra una persona determinada, que el autor tenga conocimiento de la falsedad y que la atribución del hecho se clara, concreta y categórica.

Pero en este caso, la Procuraduría afirmó que “si bien, existieron expresiones que no corresponden a la órbita del respeto y el comportamiento que debe regir a todo servidor público, incluso si es elegido popularmente, también vemos que la conducta asumida por el procesado Álex Xavier Flórez Hernández, pone en duda acerca de que su acción final estuviera dirigida con la intención de difamar específicamente a los señores patrulleros”.

Flórez llamó “asesinos”, ladrones" y “corruptos” a los patrulleros Jhan Carlos Ramos, Gonzalo de Jesus River y Adolfo José Piña, pero para el ente de control, las agresiones del senador Flórez fueron “ la ‘molestia’ que pudiera generar los uniformados en su calidad de miembros de la Policía Nacional y no desde su ámbito personal, pues tanto así, que dichas palabras no fueron dirigidas ni al personal del hotel y tampoco al personal que hacía parte de su esquema de seguridad.”.

Por eso para la Procuraduría no quedó configurado en este caso el cargo de calumnia, pues Flórez se hirió a un grupo de personas que estaban en el lobby del hotel, sin que “se haya acreditado que dichas manifestaciones tuvieran la potencialidad objetiva para causar un perjuicio real”.

Fuentes dentro de este proceso le explicaron a esta revista que hasta el momento no se estaría aplicando la sanción contra el congresista del Pacto Histórico, pues tiene hasta el próximo 14 de abril para apénalos la decisión del Consejo de Estado y demostrar que la suspensión fue revocada por la Procuraduría.