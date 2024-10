Exclusivo: el expediente por lavado de activos contra el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico. También es señalado de cooptar la contratación de la Dirección de Riesgos de Medellín, en la Alcaldía Quintero

El polémico senador del Pacto Histórico Álex Flórez se encuentra contra las cuerdas, y no propiamente por un asunto de malos tragos, como ocurrió en Cartagena, cuando, al intentar ingresar a una mujer por la fuerza a un hotel, terminó insultando y calificando de asesinos a los policías que estaban tratando de controlarlo. Esta vez se trata de una delicada investigación en la Corte Suprema por los delitos de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado, debido a la presunta exigencia de dinero a contratistas para financiar su campaña.

¿Financiación obligada?

“Para ingresar el dinero a la campaña, el senador Flórez suscribió y entregó a la coalición Pacto Histórico un documento denominado Acta de Aportes Propios, del 15 de febrero de 2022, en el cual señaló que los recursos que aportó son producto de sus actividades, ‘lucrativas particulares y ahorros’ que devienen del pago de sus honorarios y actividades ‘lícitas’, así como otro documento denominado Formato de Declaración Voluntaria de Origen de Fondos, cuyo contenido, al parecer, no es verdadero, en tanto contablemente no provienen de sus productos financieros sino de terceros, que probablemente corresponden a quienes se les exigió la venta de las camisetas”, se lee en los documentos a los que tuvo acceso SEMANA.

Pese a los argumentos que presentó Flórez, la investigación en la Corte Suprema dejaría claro que se trató de una presión indebida a contratistas. En las pesquisas se hizo una profunda revisión de ingresos, movimientos bancarios y propiedades del congresista Flórez y, al parecer, las cuentas no cuadran.

“La actividad probatoria arrojó que, al parecer, entre los meses de septiembre y octubre de 2021, algunos contratistas que prestaban sus servicios al DAGRD del distrito de Medellín fueron requeridos por Flórez Hernández y Juan Sebastián Corrales para vender camisetas con mensajes alusivos a ‘El futuro se parece a nosotros’, ‘Educación pública gratuita’ y ‘Los derechos no se compran’, por un valor de cincuenta mil pesos cada una, entre familiares y amigos”, señala la investigación.

El asunto no era voluntario. “Los contratistas debían realizar un aporte personal adquiriendo al menos dos camisetas por un valor de doscientos mil pesos cada una, dinero que debía ser entregado en efectivo a Juan Sebastián (Corrales), miembro de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal de Medellín Álex Flórez”.

“Valen sí, mañana podría, pero tengo que entregar el recaudo individual el día de hoy, entonces ya no me dan más espera para entregar los valores de esa camiseta”, se escucha en un audio aportado por la denunciante Valentina Jiménez. La voz es justamente de Corrales, mano derecha de Flórez, quien lo sigue acompañando ahora en su Unidad de Trabajo Legislativo.

La testigo incluso explicó la forma cómo se hacía el recaudo, y que no eran los simples 50.000 pesos. El compromiso terminaba siendo asumido, por la fuerza, por cada contratista. “Juan Corrales me dijo que había que comprar las camisetas y, en caso de que no se vendieran, había que responder por el dinero. Entonces, sumando esas camisetas, que eran 10, daba 500.000 pesos. También había que dar un aporte adicional, individual”, dijo a la Corte Suprema.