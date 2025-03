La insólita historia de los perros “capturados” en Bogotá. Integraban organizaciones criminales y tienen que someterse a un proceso judicial

Estos animales también son entrenados para atacar a la policía; con solo ver a los uniformados no dudan en lanzarse. En ocasiones retrasan cualquier operativo antidrogas. El factor sorpresa de las autoridades se estropea cuando el mejor amigo del hombre también es amigo del delincuente.

En el país se conocen casos de policías agredidos por esta clase de perros. Los canes protegen la olla y a sus dueños. La autoridad es una intrusa que, a los ojos y olfato del perro, debe ser extinguida. Las armas o alarmas no son necesarias cuando estos animales se suman a la nómina del tráfico de drogas.

“Los entrenan para hacerlos más violentos, los maltratan y en el interior de esas casas los tienen en reproducción para luego venderlos. Quienes los entrenan para hacerlos agresivos se disfrazan de policías, así los animales no toleran ni siquiera ver a un uniformado, porque de manera casi inmediata atacan”, explicó uno de los uniformados que participó del operativo en el barrio San Bernardo.

Los perros se acostumbraron al olor de la basura y de las drogas. Para ellos no hay bozal, no hay normas o reglas. Defecan donde quieren, atacan al que sea. En San Bernardo se pasean con cuidado, ellos saben de fronteras invisibles. Cada olla tiene su can y toparse con otro es una amenaza que termina en desastre.