Magistrado del Consejo de Estado lanza libro sobre IA en la justicia y plantea regulación urgente en Colombia

La inteligencia artificial como herramienta para agilizar procesos, reducir la congestión judicial y mejorar el acceso a la justicia se ha convertido en un tema de debate en Colombia. Por eso el magistrado Jhon Jairo Morales, actual presidente de la Sala de Consultas del Consejo de Estado, lanza su libro “Inteligencia Artificial. Una legislación a futuro”.

Este próximo jueves 23 de abril a las 3:00 p.m. en el aula máxima de la Universidad Santo Tomás, ubicada en la carrera 9 # 72 - 90, en Bogotá, el magistrado Morales estará presentando su libro en medio de un panel que contará con la participación de Diego González, el secretario del Senado, Lena Colmenares, director de la Fiscalía contra Delitos Informáticos, y Diana Celis, consejera Distrital TIC de la Alcaldía de Bogotá, entre otros invitados.

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El libro “Inteligencia Artificial. Una legislación a futuro” busca fortalecer el estudio, adopción y análisis del impacto de la inteligencia en la justicia y el Estado, pero también propone una regulación urgente que permita su adecuada implementación en Colombia.

El magistrado Morales es abogado, especialista en derecho comercial y constitucional, tiene magíster en leyes y ha hecho parte del Consejo de Estado, la Corte Suprema y distintas Cámaras de Comercio.