Estas son las rutas más seguras de Bogotá para montar bicicleta; así se blindarían los biciusuarios

La Policía Distrital de Bogotá registró 1.393 casos de hurto de bicicletas en la ciudad, entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2026. Aunque es una cifra alarmante para la ciudadanía, significó una disminución del delito en un 37.8 %. Alcaldía revela 2 estrategias para evitar que los ciudadanos sean víctimas de los delincuentes.

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El Distrito asegura que la baja en este delito se debe a las estrategias institucionales que han tomado de la mano con la Policía Distrital. Aseguran que día a día hay más de 700 agentes acompañando a los ciclistas en las ciclorrutas.

Los policías hacen presencia en más de 683 kilómetros de ciclorruta, en los que destacan 47 uniformados que tienen dos tareas específicas: acompañar a tres corredores priorizados y brindar cobertura a 14 tramos de ciclorruta en toda la ciudad, operando entre las 6 a.m. y las 7 p.m.

Las tres rutas priorizadas son:

El Verjón

Alto de Patios

Autopista Norte

Estos tres corredores deportivos fueron bautizados como “Rutas Seguras”, debido al acompañamiento policial.

Las rutas tienen acompañamiento policial. Foto: Secretaría de Seguridad

No obstante, también realizan operativos de impacto en lugares y horas críticas, capturas en flagrancia, seguimiento a casos de hurto y control de reincidentes. Según la Alcaldía, estas estrategias ya han permitido recuperar más de 300 bicicletas en el año.

La Alcaldía resaltó que en 2025 lograron recuperar y devolver a sus propietarios 1.139 bicicletas que habían sido hurtadas. Esto, gracias a la herramienta “Registro Bici”.

¿Qué es ‘Registro Bici’?

El ‘Registro Bici’ es un portal web en donde todos los biciusuarios de la capital pueden registrarse como propietarios de su vehículo. Asociando los datos personales de los ciudadanos con los de la bicicleta.

Así, las autoridades pueden ubicar al dueño de la bicicleta y devolverle su vehículo cuando este sea recuperado en caso de que sea hurtado.

La plataforma Registro Bici fue implementada en la Alcaldía de Claudia López. Foto: Secretaría de Movilidad

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Esta herramienta facilita también el control policial, al contar con verificaciones en tiempo real; agiliza la devolución de unidades recuperadas y permite la identificación del ciclista ante emergencias para contactar a sus familiares o allegados.

Sin embargo, esta no es la única estrategia del distrito para combatir el hurto de bicicletas. La Alcaldía resalta la participación del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4).

El C4 es una herramienta tecnológica que permite filtrar y analizar, en minutos, horas de grabación de cámaras de seguridad, facilitando el trabajo investigativo en la ciudad.