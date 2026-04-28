Denuncian ocupación ilegal de predios públicos junto a la Embajada de EE. UU. en Bogotá

Una denuncia sobre el uso indebido de terrenos en un sector estratégico de Bogotá está en el centro del debate. El concejal del Nuevo Liberalismo, Jesús David Araque, aseguró que tres predios ubicados en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en Quinta Paredes, que son propiedad del Distrito, estarían siendo explotados ilegalmente por particulares desde hace varios años.

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Según el cabildante, dos de los lotes pertenecen a entidades distritales, el Instituto de Desarrollo Urbano y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, mientras que un tercero es privado, aunque todos habrían terminado integrados en una misma dinámica de ocupación irregular.

El punto exacto se ubica en la intersección de la Avenida Esperanza con carrera 50, una zona de alta sensibilidad por su cercanía con la sede diplomática estadounidense.

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Concejal David Araque denunció predios ocupados en Quinta Paredes Foto: Concejo de Bogotá

Araque advirtió que en estos espacios se han instalado actividades sin control ni permisos, como parqueaderos informales, talleres automotrices y servicios de lavado de vehículos. A esto se suman, según la denuncia, intervenciones ambientales ilegales, entre ellas la eliminación de árboles y la afectación de la cobertura vegetal, además de quemas frecuentes.

El concejal también señaló que se habrían detectado conexiones clandestinas a redes de servicios públicos, lo que agrava el panorama de irregularidades.

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Concejal David Araque denunció predios ocupados en Quinta Paredes Foto: Concejo de Bogotá

En seguridad, mencionó que en uno de los predios se registró un procedimiento relacionado con el levantamiento de un cadáver, situación que, en su criterio, evidencia el deterioro del entorno.

De acuerdo con el funcionario, residentes del sector han reportado intimidaciones cuando intentan denunciar lo que ocurre en la zona. “Se ha generado un ambiente de presión y temor que afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos”, indicó.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Movilidad en Bogotá Foto: Cortesía

Frente a este escenario, Araque pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación, así como de la Secretaría de Gobierno y organismos de control.

El pasado 22 de abril, el concejal realizó un recorrido por el sector junto al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien, según indicó, ya tiene conocimiento del caso y prepara acciones para recuperar estos espacios y restablecer el orden.