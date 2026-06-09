Concejo de Bogotá rindió homenaje a Germán Vargas Lleras

A un mes del fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el Concejo de Bogotá rindió un homenaje póstumo a su memoria y trabajo por Colombia.

La ceremonia fue impulsada por el corporado de Cambio Radical, Rolando González, y contó con la participación de allegados y familiares del exdirigente político.

En la intimidad de Germán Vargas Lleras: SEMANA conoció secretos del exvicepresidente tras hablar con la empleada que lo acompañó dos décadas

González manifestó: “Que este homenaje no sea únicamente un momento de tristeza, sino también un compromiso para seguir trabajando por el país que él soñó”.

Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, también asistió al sentido homenaje que se le rindió en la capital del país.

“Votemos por Abelardo”: Clemencia, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invita a votar por el ‘Tigre’

Vargas dijo: “Debemos salir, como colombianos, a salvar a Colombia. Tenemos que unirnos, dejar la división y empezar a construir el legado que él deja en nombre de Cambio Radical y de todos los proyectos políticos pendientes que tenía para Colombia, como la reforma a la justicia, la reforma a la salud y la reforma pensional”.