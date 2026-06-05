El dardo de Clemencia Vargas a Iván Cepeda tras desistir de la constituyente: “Igual que con el mármol que firmó Petro”

Clemencia Vargas Umaña, hija del fallecido exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, ha vuelto a manifestar públicamente su postura crítica frente a los sectores de izquierda, dirigiendo sus recientes cuestionamientos hacia el candidato presidencial Iván Cepeda.

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A través de sus redes sociales, la artista reaccionó al cambio de opinión de Cepeda con respecto a la propuesta de una asamblea nacional constituyente.

Vargas Umaña reposteó dicha publicación en su cuenta oficial de Instagram acompañándola con la frase: “Igual que con el mármol que firmó Petro”. Con esta analogía, la hija del exvicepresidente aludió de forma directa a los compromisos simbólicos asumidos por el actual mandatario en la campaña anterior, sembrando dudas sobre la consistencia de las posturas de la coalición de gobierno.

Tras el deceso de Germán Vargas Lleras, Clemencia Vargas Umaña ha asumido un rol activo en la discusión pública, orientando sus esfuerzos a preservar las tesis políticas de su padre. En reiteradas ocasiones, la bailarina y gestora cultural ha enfatizado la necesidad de consolidar un frente amplio de oposición.

Clemencia, su hija, fue el gran amor de la vida de Vargas Lleras. Foto: INSTAGRAM @CLEMEVARGAS

“Es momento de dejar de lado las vanidades y egos, y unirnos por Colombia”, afirmó la empresaria en sus redes sociales, haciendo un llamado a la convergencia de los sectores de centro y derecha.

Esta línea discursiva coincide con las declaraciones que Vargas Umaña concedió previamente a Caracol Radio, donde insistió en que el país requiere una unidad para definir el rumbo institucional.

En dicha entrevista, aseguró que su padre “fue el primero en predecir todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, sosteniendo además que el país “perdió la oportunidad” de tenerlo en la jefatura de Estado, bajo el argumento de que la historia reciente de la nación hubiese tomado una dirección diferente.

Las publicaciones de Vargas Umaña se enmarcan en un contexto electoral de alta polarización. De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta presidencial dejó como ganador al candidato Abelardo, seguido en la segunda posición por Iván Cepeda.

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Debido a que ninguna de las fuerzas políticas alcanzó la mayoría absoluta exigida por la Constitución, los ciudadanos están convocados a las urnas el próximo domingo 21 de junio para definir quién asumirá la Presidencia de la República.

Previo a la jornada de mayo, Vargas Umaña había instado explícitamente a sus seguidores a votar en contra de la opción de izquierda, señalando: “En nombre de Germán Vargas Lleras vamos a derrotar a Cepeda”. Con el paso a la segunda vuelta, la postura de la empresaria busca consolidar los apoyos en favor de la candidatura de A belardo de la espriella, manteniendo la línea de oposición que caracterizó los últimos años de vida pública de su padre.