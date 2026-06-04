Rafa Taibo se convierte en padre: el actor confirma que adoptó legalmente a su expareja conocida como ‘La Bruja de La Calera’

El reconocido actor y presentador español Rafael Taibo, reconocido en la televisión colombiana, confirmó que formalizó ante una notaría la adopción legal de su expareja, una mujer conocida públicamente como Didi Taibo. El anuncio, ha despertado la atención pública debido a la naturaleza de su transición de un vínculo sentimental previo hacia una relación de paternidad legalizada.

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De acuerdo con las declaraciones entregadas por el propio actor en una entrevista exclusiva para el programa La Corona TV, conducido por el periodista Ariel Osorio, el trámite legal quedó formalizado en horas de la tarde del pasado miércoles.

Durante la emisión, se explicó que el proceso no correspondió a un nacimiento tradicional, sino a una validación jurídica de un lazo afectivo consolidado con el tiempo.

Taibo relató que conoció a la joven en un establecimiento comercial donde ella se desempeñaba como mesera, atravesando un contexto social complejo tras haber permanecido en diversos hogares de acogida.

Con el paso de los años, y luego de haber sostenido una relación de pareja, el realizador de formatos de investigación paranormal manifestó que el afecto mutuo se transformó en un sentimiento netamente paterno-filial. Según sus palabras, esta transición de roles lo motivó a otorgarle legalmente su apellido para formalizar su rol de protector y padre.

“La historia es mucho más sorprendente porque no fue un parto en una clínica, fue un parto ante un notario. El reconocido actor oficializó legalmente como su hija a una mujer que durante muchos años, llamada Didi, fue su pareja sentimental”, expuso el periodista Ariel Osorio en su programa.

“Bueno me vuelvo padre oficialmente en Colombia de Didi, didi pasa a ser tener mis apellidos”, afirmó el actor y presentador ante las cámaras de La Corona, Taibo también dió detalles de sus proyectos como padre y dijo que muy pronto llevará a su hija a conocer sus raíces: Bienvenida hija, la familia Taibo: “Vamos a celebrar cuándo es el primer viaje a presentar oficialmente como heredera del apellido y dinastía Taibo”

La ahora hija adoptiva del actor es conocida en redes sociales y comunitarios bajo el nombre de ‘La Bruja de La Calera’. En el marco de sus actividades independientes, lidera un proyecto denominado ‘Terapia Sanación Ancestral’, una iniciativa que opera en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

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En este espacio, según los datos compartidos por el entorno del actor, se desarrollan actividades enfocadas en el bienestar alternativo, tales como armonizaciones energéticas, círculos de medicina ancestral y el uso práctico de hierbas.

Previo a la oficialización de la adopción, Taibo finalizó a mediados de enero una relación sentimental de más de tres años con la modelo y presentadora colombiana Paula Díaz Caycedo. El actor ha enfatizado que su situación sentimental actual es independiente de los compromisos adquiridos a través del proceso civil de adopción de Didi, enfocándose de manera prioritaria en la consolidación de este nuevo rol familiar.