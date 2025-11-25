Rafa Taibo destapó escalofriante suceso paranormal que vivió en famoso lugar de Colombia: “Gritos de auxilio”

Rafa Taibo se convirtió en uno de los personajes más famosos en el ámbito paranormal en Colombia, debido a su amplia experiencia con situaciones inexplicables y salidas de lo común.

El actor ha hablado acerca de las situaciones complejas que ha atravesado, lidiando con momentos que quedaron marcados en su memoria. De hecho, el famoso fue interrogado en una charla con La Kalle, donde reveló su top tres de lugares más aterradores.

Rafa Taibo afirmó que en esta lista estaba Armero, uno de los epicentros de terror más grandes de Colombia, debido a la tragedia que ocurrió hace años. El artista mencionó que este sitio estaba cargado de energía muy densa, al punto de detonar instantes particulares y escalofriantes.

“Armero, les voy a explicar porqué. Es un caso único en el mundo, son 23.000 almas que partieron casi que al mismo tiempo”, comentó.

“Creas en fantasmas, ángeles, demonios o lo que quieras creer, me importa un pepino… pero lo cierto es que esa descarga energética, por algún motivo, era impresionante. Si van a dar un paseo, graben, porque van a escuchar gritos de auxilio, van a escuchar gritos de advertencia, van a sentir que les empujan, van a sentir carreras… de hecho, yo iba caminando por uno de los nueve lugares donde a todas horas pasan cosas inexplicables”, agregó.

No obstante, el exintegrante de Ellos están aquí, del Canal RCN, donde trabajó con Ayda Valencia, mencionó que en una oportunidad se enfrentó a algo muy fuerte, pues iba caminando solo por una de las zonas más pesadas y sintió que alguien venía corriendo hacia él, pero se dio vuelta y descubrió que no era nadie.

Pese a que seguía percibiendo dichos pasos detrás de él, lo curioso fue que sintió cómo algo pasaba a su lado y se alejaba.

“En la noche iba en solitario, como toca hacer estas cosas, y escuché que alguien venía corriendo… pensé que era alguien de producción que me traía una batería o algo así. Giré y no había nadie, pero los pasos seguían corriendo hacia mí. Sentí como cuando alguien pasa por tu lado y los pasos alejándose”, agregó.