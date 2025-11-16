La Liendra se convirtió en uno de los creadores de contenido más famosos de las plataformas digitales en Colombia, debido a polémicas y temas que ha tocado desde hace años. El famoso captó miradas con su trabajo y su vida, siendo foco en ocasiones de críticas.

Sin embargo, en los últimos días, el paisa fue blanco de reacciones en redes sociales, a raíz de un nuevo proyecto que emprendió, y con el que manejó temas cargados de mucha energía.

En su más reciente documental, Mauricio Gómez, reconocido en redes sociales como La Liendra, revivió la tragedia de Armero, considerado uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Colombia. El creador de contenido viajó hasta el lugar donde, hace 40 años, la población quedó sepultada bajo los escombros y el flujo de lodo provocado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

En esta producción audiovisual, el influencer reconstruyó los hechos y compartió testimonios y reflexiones sobre lo ocurrido. Además, junto a su equipo técnico, realizó varias grabaciones de audio y video que, según reveló más adelante, dejaron sorprendida a su audiencia por los detalles captados durante la documentación del sitio histórico.

No obstante, el famoso llamó la atención en su cuenta oficial de Instagram, precisamente con una serie de historias en las que hablaba de un suceso paranormal y extraño que vivió estando en el hotel.

La Liendra mencionó que todo ocurrió luego de una jornada de grabaciones, siendo víctima de una pesadilla muy fuerte. Aunque no supo cómo explicar el suceso, sí indicó cómo atravesó dicha noche.

“Pasó algo muy raro, muy raro, de la nada grité, yo estaba acostado y aparecí allá. Mi compañero de una se levantó y me dijo: ‘¿Mor, qué está pasando?’, pero no sabía... vine y me volví a acostar”, dijo en un clip, donde se le veía recién levantado y cansado.

“La energía que absorbimos hoy en Armero fue muy fuerte, sentimos como mucha adrenalina”, agregó, señalando el lugar donde terminó en medio de esa pesadilla.

De igual manera, en un breve texto, el creador de contenido dio contexto de esa velada, afirmando que seguía sin saber cómo se dio todo.

“No sé qué pasó, tuve una pesadilla muy fuerte y cuando me levanté estaba sentado en el suelo”, puntualizó, mencionando que esto no era algo común.