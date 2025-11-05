Gente
La Liendra lanzó dura crítica a los ‘realities’ e hizo comparación con reconocida telenovela colombiana: “Júzguenme si quieren”
El creador de contenido habló abiertamente sobre los programas de televisión y dejó claro su opinión al respecto.
Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, es un creador de contenido que se ha destacado por su contenido único y quien para muchos es considerado como ejemplo, pues recientemente se atrevió a subir al nevado del Tolima para documentar esa experiencia y estuvo a punto de morir.
El también youtuber es muy activo en su perfil de Instagram, en el que tiene más de seis millones de seguidores, y aprovecha para no solo para compartir sus contenidos, sino también para dar opiniones a temas que pueden resultar controversiales.
La Liendra se refirió a los ‘realities’ y lanzó fuerte mensaje
El influencer colombiano, que nació en La Tebaida, Quindío, publicó en sus historias unos videos dando su opinión sobre un formato que actualmente ha estado en tendencia e hizo una comparación con una telenovela.
“Júzguenme si quieren porque voy a dar una opinión muy impopular, pero quiero saber si alguien piensa como yo o yo estoy equivocado, pero ¿ustedes no sienten que hay exceso de realities? Como que nos lo quieren meter por los ojos y de una forma tan forzada que uno como espectador lo ve”, dijo en la primera parte.
También mencionó que le parece que estos programas reavivan polémicas y problemas que han surgido en otras temporadas, en vez de ofrecer contenido diferente. Además, que al haber tanta competencia entre ellos buscan la manera de ganar popularidad y por eso hacen votaciones desde antes de empezar.
“Todos ofrecen lo mismo, todos solamente quieren pelea y polémica. Y los participantes, al saber que eso es lo que quiere la producción y lo que gusta afuera, pues están forzando las peleas y no están límites entre ellos”, comentó.
La Liendra aseguró que se ha perdido la espontaneidad en los concursantes y que este tipo de formatos al estar tan arriba en algún momento podrían “caer”, dando a entender que hizo referencia al rating, pues esto es lo que mantiene a cada uno de los programas.
“Ya no más realities, queremos novelas como ‘Rigo’”, añadió, pues es una producción que ha estado mirando y le pareció que es un ejemplo del contenido que debería seguirse realizando, incluso destacó la actuación de los personajes.
“Hace mucho no me reía y era feliz como ahora que me estoy viendo Rigo. Esto no es pauta, esto no es nada. Se los juro, me quedan nueve capítulos para terminarla y esto que lloró, me está gustando mucho”, afirmó.