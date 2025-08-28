La Liendra estuvo a punto de morir tras subir al Nevado del Tolima; recordó a Kevin Bocanegra

Hace algunos días, Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como La Liendra, preocupó a sus seguidores al mostrarse en un mal estado de salud, pues sin detalles detalló varias heridas en el área del rostro, los ojos, labios y oídos.

No obstante, después de un llamado de su público por conocer la verdad detrás de la situación, reveló cuáles fueron las razones por las que terminó tan lastimado.

El creador de contenido preocupó a sus seguidores al publicar las imágenes. | Foto: Canal RCN - Instagram @la_liendraa / Montaje: Semana

Por medio de sus historias de Instagram, el hombre indicó que emprendió una travesía al Nevado del Tolima, lugar en el que falleció Kevin Bocanegra, el pasado 31 de diciembre del 2024.

“Liendras, mucha gente está preocupada por cómo estoy, quieren saber qué pasó, qué me sucedió, así que lo primero es contarles que, cuando decidí alejarme un poco de las redes sociales, quise hacer algo diferente y me fui a subir una de las montañas más altas de nuestro país y a conocer la nieve en Colombia”.

Resaltó que hace muy poco tiempo, un deportista (Kevin Bocanegra) quiso hacer esta misma ruta. Sin embargo, no alcanzó a llegar a la cumbre y murió en el transcurso de la subida, debido a las dificultades y condiciones climáticas que se presentan.

“Nos fue bien y nos fue mal. Bien, porque lo logramos, casi muero por conocer la nieve. Hicimos un documental que pueden ver en YouTube”, indicó frente a sus millones de seguidores.

Además, confesó, que el terreno estaba más complicado de lo que pudo haberse imaginado, y debido al frío del lugar, estuvo a punto de perder órganos importantes, pues no contaba con la indumentaria adecuada para este tipo de recorrido.

“Tuve unas caídas muy fuertes, casi pierdo mis orejitas, mis labios y mis dedos por una hipotermia. Tengo ceguera de nieve por no haberme cuidado los ojos, eso me fastidia mucho, pero bueno, estoy en recuperación y se logró”, afirmó.

Ante el impacto qeu generó ver el estado en el que se ve su rostro, sus seguidores se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y le dejaron algunos mensajes en el difícil momento que atraviesa.