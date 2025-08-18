La Liendra expuso inesperada decisión y generó angustia: “No me nace”

Hace algunas horas, Mauricio Gómez, mejor conocido en la industria de las redes sociales como La Liendra, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que, después de pensarlo durante mucho tiempo, tomó la decisión de abandonar las redes sociales y darse un descanso de su trabajo como influenciador.

El hombre nacido en Quindío, participó en la más reciente temporada de La casa de los famosos, y pese a que muchos pensaron que llegaría más adelante en la competencia, se convirtió en el eliminado número 13, pues en varias ocasiones manifestó frente a las cámaras su deseo de regresar a su hogar.

El influenciador abandona las redes sociales. | Foto: Canal RCN

En medio de una visible preocupación y estrés debido a las características y reglas del programa de telerrealidad del Canal RCN, La Liendra le pidió a sus admiradores que no le dieran más apoyo y, por el contrario, utilizaran sus votos en los participantes que tenían el sueño de llegar a la gran final.

La Liendra se despide de las redes sociales

Fue a través de su cuenta de Instagram que, el creador de contenido, se sinceró y compartió un emotivo mensaje dirigido a las personas que consumen sus videos.

“Hey, Liendras, ¿cómo están? Tiempo sin verlos. Paso por acá para decirles que me retiro un tiempito de las redes sociales, entonces para que no se preocupen porque no subo nada, simplemente, no me nace, no estoy ahorita en el mood de crear contenido”.

Confesó que no sabe en qué momento regresará. No obstante, este será el que considere pertinente para recargar sus energías.

“Nos vemos en unos días, en unas semanas, en unos meses, no lo sé. Me sumergiré en mis ideas hasta que encuentre algo que quiera salir a crear. Por el momento, solamente quiero jugar Play, meditar, orar, alejarme de las redes sociales, del celular y estar un poco más consciente”.

Manifestó que, desde su punto de vista, en la actualidad se está creando una gran cantidad de polémicas en las redes sociales, y en este momento de su carrera, no quiere involucrarse con contenido de chisme y controversia.

“Voy a aprovechar para darme unas vacaciones. Dios me los bendiga, no se preocupen por mí, estoy mejor que nunca. Simplemente, voy a disfrutar de lo que he trabajado y nos vemos mucho más adelante”.

Ante esto, sus admiradores más fieles se mostraron afectados, pues muchos manifestaron disfrutar de sus publicaciones: “Te vamos a extrañar, eres el mejor”; “Dale, Liendra, lo importante es la salud y la tranquilidad, tómate tu tiempo” y “No quiero que te vayas, pero respetamos tu decisión, solo espero que no sea por mucho tiempo”.