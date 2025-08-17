Suscribirse

Emiro Navarro estuvo a punto de caer de una embarcación; video se viralizó

El exparticipante de ‘La casa de los famosos 2025′ estuvo disfrutando de unas vacaciones con sus compañeros.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 6:10 p. m.
Su equipo advirtió que, de continuar las amenazas, tomarán acciones legales.
El exparticipante de 'La casa de los famosos' estuvo cerca de terminar en el mar. | Foto: Captura de pantalla Ig @emiro_navarro

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha sido uno de los programas más exitosos de la televisión nacional en lo corrido del año 2025, pues un total de 24 estrellas del mundo de la farándula aceptaron el reto de abandonar su cotidianidad y hacer un alto en sus apretadas agendas para llegar al reality que los desconecta de la realidad mientras son grabados por más de 60 cámaras y micrófonos instalados en el lugar.

Como suele suceder en este tipo de formatos, las personalidades se dividen en ciertos grupos, dependiendo de su intereses y forma de relacionarse con sus compañeros.

La Toxicosteña, Melissa Gate y Emiro Navarro: finalistas de 'La casa de los famosos Colombia'.
Finalistas de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Canal RCN

Esto ha permitido que se construyan amistades sólidas que perduran durante meses e incluso años después de finalizadas las grabaciones.

Este es el caso de de Emiro Navarro, La Toxi Costeña, Melissa Gate, Norma Nivia y Mateo Varela, quienes, en medio de sus charlas dentro del programa, hicieron la promesa de viajar juntos a la isla de San Andrés, un plan que finalmente se materializó en el mes de agosto.

Esto emocionó a los millones de personas que disfrutaron del contenido generado por los artistas, pues aunque solo podía haber un ganador, que en este caso fue Altafulla, cada uno de los integrantes de la producción contaba con el apoyo incondicional de sus fandoms.

Recientemente, por medio de la plataforma de videos, TikTok, se viralizó un clip en el que se puede ver al grupo de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia disfrutar de una tarde en una embarcación, en la que estaban cantando, bailando y escuchando sus canciones preferidas.

Emiro Navarro disfrutaba de uno de los más recientes temas de Ryan Castro cuando se subió a uno de los asientos laterales del yate. Sin embargo, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al agua.

Al percatarse de lo sucedido, sus amigos y acompañantes reaccionaron de manera inmediata y lograron sostenerlo con éxito.

Aunque logró permanecer en el bote, lo sucedido generó una ola de carcajadas de quienes presenciaron la situación.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales aprovecharon para participar en la conversación y escribir comentarios divertidos.

“Jajaja casi se voltean todos por culpa de Emiro”; “El verdadero rating y el verdadero parche son ellos”; “Es todo un niño jaja”; “Ay, siento que lo hizo apropósito, pero no importa jaja me cae bien”; “Emiro se vive cayendo”; “No solo Emiro jaja casi hace caer a todo el bote” y “Emiro se la pasa en el suelo”, fueron algunas de las palabras que escribieron.

