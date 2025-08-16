Suscribirse

Gente

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ salvó a una mujer en peligro; video registró el momento

La estrella del mundo del entretenimiento evitó una tragedia en Honda, Tolima.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 1:17 p. m.
La estrella de reality logró detenerla y evitó una tragedia.
La estrella de reality evitó una tragedia. | Foto: Canal RCN - Instagram @alertahumor - Montaje: Semana

Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, es uno de los humoristas más queridos de Colombia, recordado por su larga trayectoria en el elenco oficial de Sábados Felices, programa del Canal Caracol que ha entretenido a los televidentes durante más de 53 años.

En el último año, su nombre volvió a ganar relevancia al integrar el selecto grupo de celebridades de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, programa en el que logró conectar con una nueva audiencia y sumar seguidores en sus redes sociales.

El importante humorista ganó la cuarta fase de votaciones para entrar a La casa de los famosos Colombia.
El humorista pasó por la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Canal RCN

Esto le permitió ganar mayor visibilidad en las plataformas digitales, espacios que ha aprovechado para compartir detalles de su cotidianidad, proyectos laborales e incluso momentos difíciles que ha tenido que atravesar.

En una de sus publicaciones más recientes, se observa cómo el humorista socorre a una mujer que estaba a punto de quitarse la vida lanzándose desde un puente.

Lo más leído

1. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Cerca del 40 % de los encuestados por CNC votará en la consulta del Pacto Histórico; fue el porcentaje que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022
Contexto: ‘Alerta’ dejó al descubierto video nunca antes visto de Epa Colombia en la cárcel; preocupó con fuerte confesión

“Increíble lo que acaba de suceder en el puente de Honda, Tolima. Nos dimos cuenta, con angustia, de que esta señora estaba a punto de quitarse la vida. Se encontraba en el borde del puente, decidida a lanzarse al vacío, consumida por la desesperación”, se escucha en el video, mientras se ve a Alerta caminar hacia ella para prestarle ayuda.

El video, que habría sido grabado por terceros, agradeció el comportamiento de la figura pública y agradeció el gesto: “Gracias por actuar. Como sociedad debemos ayudar. Este acto de ayuda al prójimo debe ser multiplicado”.

El contenido se viralizó rápidamente y trajo consigo las opiniones de cientos de personas que no dudaron en pronunciarse por medio de la sección de los comentarios.

“Alerta fuiste el ángel para esa señora. Bendiciones”; “gracias, maestro, estos son los seres humanos que este país necesita”; “alerta es un sol”; “se ve todo falso, pero bueno, sirve pa que la gente tome conciencia y actúe si presencian algo así”; y “alerta tiene un buen corazón, ese señor es un ángel”.

Contexto: Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

No obstante, algunos se tomaron el trabajo de hacer un llamado de atención frente a la situación, pues argumentaron que, pese a que el artista tenía buenas intenciones, hubiera sido importante contactar a un organismo que pudiera brindarle ayuda psicológica a la mujer.

“Estuvo muy bien, pero a la vez muy mal. Debió llamar la policía, bomberos o alguien que le hiciera acompañamiento a esta señora, tal vez se haya quedado solita y le dé por regresarse, la soledad es muy dura, lo estoy viviendo y con problemas es aún peor”, manifestó una usuaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cerca del 40 % de los encuestados por CNC votará en la consulta del Pacto Histórico; fue el porcentaje que obtuvo Petro en primera vuelta en 2022

2. Golpe a la minería ilegal en Antioquia: autoridades intervinieron cinco unidades en las riberas del río Cauca

3. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ salvó a una mujer en peligro; video registró el momento

4. Futbolista que pasó por Selección Colombia habló de Neiser Villarreal y su actitud en Millonarios: “Nos debemos al club”

5. Los 3 números de la suerte de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco este fin de semana del 16 al 18 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Ricardo LozanoAlertaLa casa de los famososLa casa de los famosos 2SuicidioHondaTolima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.