Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, es uno de los humoristas más queridos de Colombia, recordado por su larga trayectoria en el elenco oficial de Sábados Felices, programa del Canal Caracol que ha entretenido a los televidentes durante más de 53 años.

En el último año, su nombre volvió a ganar relevancia al integrar el selecto grupo de celebridades de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, programa en el que logró conectar con una nueva audiencia y sumar seguidores en sus redes sociales.

El humorista pasó por la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia'. | Foto: Canal RCN

Esto le permitió ganar mayor visibilidad en las plataformas digitales, espacios que ha aprovechado para compartir detalles de su cotidianidad, proyectos laborales e incluso momentos difíciles que ha tenido que atravesar.

En una de sus publicaciones más recientes, se observa cómo el humorista socorre a una mujer que estaba a punto de quitarse la vida lanzándose desde un puente.

“Increíble lo que acaba de suceder en el puente de Honda, Tolima. Nos dimos cuenta, con angustia, de que esta señora estaba a punto de quitarse la vida. Se encontraba en el borde del puente, decidida a lanzarse al vacío, consumida por la desesperación”, se escucha en el video, mientras se ve a Alerta caminar hacia ella para prestarle ayuda.

El video, que habría sido grabado por terceros, agradeció el comportamiento de la figura pública y agradeció el gesto: “Gracias por actuar. Como sociedad debemos ayudar. Este acto de ayuda al prójimo debe ser multiplicado”.

El contenido se viralizó rápidamente y trajo consigo las opiniones de cientos de personas que no dudaron en pronunciarse por medio de la sección de los comentarios.

“Alerta fuiste el ángel para esa señora. Bendiciones”; “gracias, maestro, estos son los seres humanos que este país necesita”; “alerta es un sol”; “se ve todo falso, pero bueno, sirve pa que la gente tome conciencia y actúe si presencian algo así”; y “alerta tiene un buen corazón, ese señor es un ángel”.

No obstante, algunos se tomaron el trabajo de hacer un llamado de atención frente a la situación, pues argumentaron que, pese a que el artista tenía buenas intenciones, hubiera sido importante contactar a un organismo que pudiera brindarle ayuda psicológica a la mujer.