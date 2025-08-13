Karina García explotó y lanzó fuerte sablazo; demoledoras palabras serían para Melissa Gate

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia estuvo cargada de fuertes polémicas, protagonizadas por algunas de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento en la actualidad.

Pese a que el reality del Canal RCN terminó hace varios meses y cada uno de los exparticipantes se ha venido enfocando en diferentes proyectos personales y profesionales, muchos siguen hablando sobre la producción y haciendo referencia a los problemas que fueron tendencia en los primeros meses del año 2025.

El reality es considerado como una de las producciones más exitosas en lo corrido del 2025. | Foto: Instagram @ lacasadelosfamososcolombia1

Recientemente, la modelo y creadora de contenido, Karina García, sorprendió a sus seguidores de X al publicar un fuerte mensaje, que, según muchos estaría dirigido a Melissa Gate, quien ocupó el segundo lugar en las votaciones finales, quedando detrás del cantante barranquillero, Altafulla.

“Qué vacía debe sentirse una persona para que su vida se limite a haces lives en TikTok hablando mal de alguien”, anotó.

Además, aseguró que la persona a la que se dirige, estaría haciendo comentarios ofensivos en su contra por medio de estas transmisiones en vivo, pues sus fanáticos se habrían encargado de enviarle una gran cantidad de clips con los comentarios más fuertes.

“Me sigues tirando y yo sigo facturando, qué Dios te bendiga porque lo vas a necesitar”, escribió.

Como era de esperarse, cientos de personas reaccionaron a la publicación y compartieron distintas opiniones por medio de la sección de los comentarios, apoyando en su mayoría a Karina García, quien se ha catalogado como una de las exparticipantes más exitosas de la reciente temporada.

“Mientras Melissa pide plata en TikTok; Laura devuelve todo lo que el sugar le dio, para aparentar y Yina ruega por una oportunidad en televisión; Karina presenta en Lo Sé Todo y sigue haciendo dinero”; “Karina nos ha dado clases de respeto y de ser una persona con un bonito corazón, por eso es que a ella le va bien”; “Como toda una dama esa respuesta” y “Mientras Melissa mendiga regalos en TikTok, Karina factura, se nota quién está de la mano de Dios”, son algunas de las palabras que se leen.

Karina García sorprendió a sus seguidores con emotiva reflexión

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos, abrió su corazón y reveló cierto agotamiento por las palabras negativas y comentarios malintencionados que suele recibir por parte de los fanáticos de otras personalidades del reality de convivencia.

“A veces me canso de tanta mala vibra que me siguen tirando. Siempre me quedo callada, quizás por no darle poder a esas cosas, o no darles importancia. Ignorar casi siempre, estar yo enfocadita en lo mío, pero soy un ser humano. Siento, lloro, me río y ojo: No soy perfecta, ni me interesa serlo”.

Confesó además que, pese a lo sucedido, espera que sus atacantes logren cumplir sus proyectos y enfocarse en cumplir sus distintas metas y propósitos.

“Aunque no quiera, duele ver cómo el mundo sigue tirándome tanta mala energía, cuando yo no le hago mal a nadie y jamás le desearía cosas feas a una persona, por más que me hiciera”.

Finalmente, dejó en claro que actualmente esta enfocada en vida laboral y el cuidado de sus hijos, quienes en este momento de su vida, son el foco central de todos sus proyectos.