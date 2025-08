Ex de Laura García la expuso con oscuro secreto y soltó verdad sobre Karina García

“Sí, es cierto que yo te hablé al principio para conocerte por una red social, tú lo sabes, y es verdad, fui yo. Yo te hablé y te busqué, pero luego yo también te dije que no quería que vinieras a Dubai, que no quería conocerte porque yo sabía que tú lo que querías era venir a pasear” , dijo frente a sus 32 mil seguidores.

Por otro lado, no se quedó callado y confesó que desde un primer momento sospechó de las intenciones de la mujer. No obstante, continuó con los planes porque llegó a pensar que podrían tener una buena relación.

“Yo te dije que no vinieras y tú me dijiste que si yo era brujo, que si era adivino y todas esas conversaciones son las que yo voy a mostrar, porque yo no quería que vinieras a Dubai. Yo sabía que me iba a enamorar porque eres una mujer muy bonita, eres una mujer que cuando quiere portarse bien, se porta bien, aunque te dura poco, una semana, pero bueno, está bien y me enredaste, así vayas diciendo que yo soy el que hago los nudos”.