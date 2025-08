Laura González, de la ‘La casa de los famosos’ expuso pesadilla y amenazas de su expareja de Dubai: “No se acaba cuando tú digas”

Laura González, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, expuso pesadilla que vive

“Gordito, te cuento que estoy en el país y ya no me voy. He vivido cosas muy duras últimamente... temo por mi vida y la vida de mi familia, porque hay ciertas amenazas, ciertas personas malintencionadas. Mejor dicho, no te lo puedo contar todo por audio, pero voy a estar en el programa contándote todo”, dijo la modelo.

“Como dice el dicho: no todo lo que brilla es oro. Están pasando mil cosas que me tienen preocupada a mí y a mi familia”, dijo.

Amenaza que habría recibido Laura González

“No voy a consentir que me dejes así porque tú sabías que te metías con un traqueto y sabías bien quién soy, entonces ya me mamé. Yo te voy a tratar bien y no te va a faltar nada, pero esto no se acaba cuando tú digas. El día que yo te haga algo malo te lo compro, pero yo no te he hecho nada” (sic) , le escribió el hombre, según muestra la fotografía.