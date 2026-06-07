Alejandro Estrada reveló en SEMANA qué hará con el millonario premio de ‘La casa de los famosos’

Tras convertirse en el ganador de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada recibió uno de los premios más importantes de su carrera reciente. Aunque muchos podrían pensar que el actor utilizaría el dinero para darse algunos gustos o celebrar por todo lo alto, en realidad, tiene otros planes en mente.

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En entrevista con SEMANA, Estrada contó que ya tiene definido el destino del premio de 400 millones de pesos y que gran parte de esos recursos estarán enfocados en cumplir con algunos compromisos financieros relacionados con su empresa.

El actor explicó que desde hace varios años tiene una marca de gafas que ha logrado expandirse en diferentes regiones del país. Sin embargo, detrás de ese crecimiento también existen importantes inversiones y responsabilidades económicas.

“Yo tengo una marca de gafas”, explicó Estrada, quien detalló que actualmente sus productos se comercializan en varias ciudades de Colombia.

El actor se convirtió en el ganador de 'La casa de los famosos 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Según contó, el negocio funciona bajo un modelo de distribución que exige realizar grandes inversiones antes de recibir los ingresos correspondientes. Esto significa que primero debe comprar mercancía, distribuirla y luego esperar varios meses para recuperar ese dinero.

“Uno tiene que invertirle para tener producto, para luego recoger cartera”, señaló.

Por esa razón, a medida que la empresa crece, también aumentan las necesidades de inversión. El actor explicó que muchas veces debe esperar entre tres y nueve meses para recibir los pagos de los productos que ya fueron entregados a los clientes.

“A la medida que uno quiere crecer, tiene que invertir más, porque es traer producto, regarlo y esperarse 3, 6 o 9 meses, inclusive a veces, en recibir los pagos”, comentó.

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Esa dinámica lo ha llevado a recurrir en varias ocasiones a créditos bancarios para mantener la operación de su negocio. Estrada fue muy transparente al reconocer que actualmente tiene deudas importantes derivadas de esas inversiones.

“Siempre para tenerlo, yo abro créditos, yo me valgo mucho de los bancos. Realmente se debe cantidades considerables”, confesó.

No obstante, ese no es el único plan que tiene para el premio. El actor también aseguró que, si después de cubrir esos compromisos queda una parte del dinero disponible, buscará administrarla de manera responsable.

“Si queda algo, pues lo tendré en un CDT mientras surge alguna necesidad importante”, explicó.

Durante la conversación con SEMANA, Estrada también habló de otro de los aspectos que más peso tienen en sus decisiones económicas: su familia. En particular, mencionó a su hijo, quien actualmente estudia fuera del país.

“Tengo un hijo estudiando fuera del país, soy muy soñador, quiero darle lo mejor. Me ha respondido muy bien, entonces vale la pena seguirle invirtiendo”, dijo.

Incluso reconoció que una parte de ese dinero podría reservarse pensando en el futuro del joven. “Guardar un poquito para él sería prudente”, terminó.