Tebi Bernal reveló si volverá con su ex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Debo ser justo”

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal, uno de los finalistas, continúa dando de qué hablar entre los seguidores del reality. Aunque su participación estuvo marcada por diferentes momentos dentro de la competencia, uno de los temas que más interés ha despertado tras la final está relacionado con su situación sentimental y, especialmente, con lo ocurrido con Alejandra Salguero, quien fue su pareja antes de ingresar al programa.

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Durante varias entrevistas concedidas después de la gran final del programa del Canal RCN, el creador de contenido ha sido consultado en repetidas ocasiones sobre el estado actual de su relación con Alejandra, una historia que terminó en medio de la controversia generada por la cercanía que desarrolló con Alexa durante la convivencia.

Cabe recordar que, mientras el programa estuvo al aire, los espectadores fueron testigos del vínculo que surgió entre Tebi y Alexa dentro de la casa. Con el paso de las semanas, ambos participantes mostraron una conexión cada vez más evidente, situación que generó reacciones tanto dentro como fuera del programa.

La casa de los famosos Colombia 3. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

En ese momento, Alejandra Salguero decidió pronunciarse públicamente y aclaró que la relación con Tebi atravesaba una etapa particular antes de que él ingresara al reality. Según explicó entonces, ambos habían retomado su romance después de haber estado separados durante un tiempo. Sin embargo, lo ocurrido dentro de la competencia terminó por afectar de manera definitiva ese proceso de reconciliación.

Tras la final del programa, muchos esperaban conocer si había existido algún acercamiento entre los dos para conversar sobre lo sucedido. No obstante, Tebi confirmó que, hasta ahora, no ha tenido comunicación con su expareja.

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Aunque evitó profundizar en detalles sobre la ruptura, sí dejó claro que comprende el impacto que algunas de sus decisiones pudieron haber tenido en otras personas. De hecho, durante una de sus declaraciones reconoció que hubo sentimientos que resultaron afectados por lo ocurrido.

“También debo ser justo con las emociones que se alteraron y que pude haber provocado”, expresó el exconcursante, dejando entrever una postura reflexiva frente a las consecuencias que tuvo su comportamiento dentro del programa.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como un reconocimiento de que las situaciones vividas en el reality terminaron generando dolor en personas cercanas a él. Sin embargo, prefirió no referirse directamente a una posible reconciliación ni a las decisiones que podría tomar en el futuro respecto a Alejandra.