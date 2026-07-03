La Toxicosteña tuvo inesperada reacción por el embarazo de Karina García: quedó captada en video

La noticia del embarazo de Karina García sigue generando reacciones entre los seguidores de la estrella de reality. En esta ocasión, quien llamó la atención fue Cindy Ávila, conocida como La Toxicosteña, quien sorprendió con sus palabras sobre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pese a las diferencias que ambas protagonizaron durante el programa del Canal RCN.

Karina García confirmó su embarazo con tiernas fotos y reveló quién es el padre del bebé

El pasado 24 de junio, Karina García sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar por medio de una publicación de Instagram que está esperando un bebé. La creadora de contenido, quien se coronó como ganadora de La mansión de Luinny, utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia junto a una serie de fotografías en las que aparece con su pareja, el cantante Kris R.

En la publicación, Karina dejó ver su avanzado estado de embarazo y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a la nueva etapa que atraviesa.

“Nuestro sueño más bonito viene en camino”, escribió la influenciadora en el post que ya supera los 2,2 millones de reacciones.

Como era de esperarse, la noticia también generó reacciones por parte de algunas figuras que compartieron con Karina durante La casa de los famosos Colombia, especialmente aquellas con las que protagonizó fuertes diferencias dentro del programa.

Aunque muchos pensaban que Cindy Ávila, conocida popularmente como La Toxicosteña, evitaría pronunciarse sobre el tema debido a la enemistad que surgió entre ambas durante su paso por la producción, la cantante habló al respecto.

Blessd reaccionó al embarazo de Karina García y dejó inesperado comentario

En medio de una transmisión en vivo fue consultada por sus seguidores sobre el embarazo de Karina y respondió de manera tranquila, enviándole un mensaje de buenos deseos que quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales.

“Es noticia. Obviamente, lo sé. Pienso que los hijos son una bendición. Le deseo que le vaya bien en su embarazo, que su hijo nazca bien, que le vaya muy bien. Lo más bonito que hay en el mundo es el amor y la familia y si se le está dando, pues bien”, manifestó.

Estas declaraciones sorprendieron a miles de personas, pues desde hace más de un año han hecho parte de fuertes polémicas en redes sociales por situaciones negativas que enfrentaron al hacer parte del reality de convivencia.

No obstante, la Toxicosteña optó por dejar de lado las diferencias y centró su mensaje en el bienestar de quien fue su compañera y del bebé que viene en camino.