Karina García reapareció tras salir de ‘La casa de los famosos 3’ y dio triste noticia: “No estaré”

Tras pocos días de haber ingresado a La casa de los famosos Colombia como invitada especial de El Jefe, Karina García retomó sus redes sociales personales y volvió a conectarse con los millones de seguidores que acumula en Instagram.

Su reaparición, que muchos esperaban con expectativa luego de su paso por el reality del canal RCN, terminó sorprendiendo por el tono del mensaje que decidió compartir.

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A diferencia del contenido cercano que suele publicar, la creadora de contenido utilizó sus historias para dar una noticia que dejó un sinsabor entre sus fanáticos. La también ganadora de La mansión de Luinny reveló que tuvo que cancelar uno de los compromisos más próximos en su agenda, lo que implica que no podrá encontrarse con parte de su público en uno de los eventos más esperados.

“Cali, por motivos personales ya no estaré en la feria. Será en una próxima oportunidad, bebés”, escribió la influenciadora, sin entrar en mayores detalles sobre las razones de su ausencia.

El mensaje generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en manifestarle apoyo y comprensión a través de comentarios.

Aunque no especificó si su decisión está relacionada con su reciente participación en el reality o con asuntos personales ajenos a la televisión, lo cierto es que su paso por La casa de los famosos 3 la hizo tendencia en el entorno digital.

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García se ha consolidado como una de las influenciadoras colombianas con mayor proyección en plataformas digitales. Su contenido, enfocado en estilo de vida, belleza y experiencias personales, le ha permitido construir una comunidad sólida que responde activamente a cada una de sus publicaciones.

Además, su participación en realities ha sido clave para ampliar su visibilidad y consolidar su marca personal.

Exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia'. Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

Su paso por La mansión de Luinny, donde resultó ganadora, marcó un antes y un después en su carrera, posicionándola como una figura competitiva dentro de este tipo de formatos. Posteriormente, su ingreso a La casa de los famosos Colombia reforzó su presencia en la televisión nacional, mostrando una faceta más cercana y espontánea frente a las cámaras.