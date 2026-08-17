Murió famosa estrella de Disney a los 36 años, reconocida por sus papeles en ‘Scream’ y ‘Triunfos robados’

El mundo del entretenimiento y el cine se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la actriz Hayden Panettiere, a los 36 años. La intérprete alcanzó reconocimiento a lo largo de su carrera, especialmente por sus participaciones en destacadas producciones.

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Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en Héroes, papel que la llevó a ganar popularidad internacional. También sobresalió como Juliette Barnes en Nashville, donde interpretó a una exitosa cantante de música country y demostró su faceta como actriz y cantante.

Panettiere también hizo parte del elenco de Scream 4, donde dio vida a Kirby Reed, además de protagonizar I Love You, Beth Cooper como Beth Cooper. Entre sus trabajos también se encuentra Britney Allen en Triunfos robados 3.

La actriz ganó protagonismo gracias a los diversos papeles que interpretó. Foto: FilmMagic

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre la causa de su muerte. La noticia fue comunicada por representante a medios internacionales.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensos a todos los que la conocieron, así como a los millones de personas que la vieron en pantalla”, expresó a través de un comunicado a la cadena ABC News.

Según recopila Europa Press a partir de información de TMZ, Hayden Panettiere y su pareja, Brian Hickerson, habrían viajado desde Los Ángeles hasta el sur de Estados Unidos, donde se habría registrado un incidente relacionado con el fallecimiento de la actriz. El hecho estaría siendo investigado por las autoridades.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Foto: FilmMagic

La muerte de Panettiere también vuelve a poner en el foco uno de los momentos más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su hermano Jansen Panettiere, también actor de cine y televisión, quien murió en 2023 a los 28 años debido a una cardiopatía. La pérdida la marcó profundamente y fue recordada por la actriz en distintos momentos.

En el ámbito personal, la artista mantuvo una relación con el exboxeador Vladimir Klitschko, con quien tuvo a su hija, Kaya. En 2018, mientras atravesaba dificultades relacionadas con las adicciones y su salud mental, dejó la custodia de la menor en manos de su expareja.