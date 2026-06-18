Se conoce la última publicación de Daveigh Chase, recordada actriz de ‘El Aro’, que estremece a sus seguidores tras su muerte

La industria del entretenimiento atraviesa un nuevo momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de la actriz estadounidense Daveigh Chase. La intérprete alcanzó reconocimiento mundial por dar vida a Samara Morgan en El aro (2002), uno de los personajes más recordados del cine de terror de las últimas décadas.

Murió la actriz Daveigh Chase, la niña de ‘El aro’, voz de Lilo en ‘Lilo y Stitch’, a los 35 años: esto es lo que se sabe

Su imagen, caracterizada por el largo cabello oscuro y la inquietante presencia que marcó la promoción de la película, quedó grabada en la memoria de millones de espectadores. Gracias a ese papel, Chase se convirtió en una figura emblemática de un filme que dejó huella en toda una generación de aficionados al género.

Además de su trabajo en la pantalla grande, la artista también destacó en la animación al prestar su voz a Lilo, protagonista de la exitosa producción Lilo y Stitch, personaje que continúa siendo querido por públicos de distintas edades.

La noticia de su muerte fue confirmada por Roy Hernández, identificado como su pareja, en declaraciones entregadas al portal TMZ. Según explicó, la actriz falleció el pasado 16 de junio en Los Ángeles, luego de permanecer hospitalizada durante varias semanas tras ser ingresada a comienzos de mes.

Sin embargo, la atención de los curiosos se posó en la última publicación que realizó la celebridad antes de morir, teniendo en cuenta que no solía compartir contenido en estos espacios digitales.

Esta postal fue publicada en 2017, por lo que quedó claro que no se desenvolvía en estos escenarios desde hace varios años.

“Los unicornios SÍ existen 😻”, escribió, precisamente junto a una foto en blanco y negro.

Su pareja abrió una recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe esta semana en la cual pedía donaciones para Chase.

“Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo”, escribió Hernández en la página de recaudación, según registra AFP.