La historia de amor de casi una década entre Robinson Díaz y Ana María Sánchez: “Yo la he amado mucho toda la vida”

Mucho antes de consolidar sus trayectorias en la televisión colombiana y de que Robinson Díaz conformara su hogar junto a la actriz Adriana Arango, el actor antioqueño tuvo una relación sentimental de ocho años con la también actriz Ana María Sánchez.

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Ambos recordaron esta etapa de sus vidas en una reciente emisión del programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en la que detallaron cómo su pasión por el arte los unió y los desafíos económicos que debieron superar en sus inicios.

Según relataron los propios protagonistas, su historia comenzó hace cerca de 40 años en la Casa de la Cultura de Envigado. Posteriormente, coincidieron como integrantes del colectivo artístico Teatro Matacandelas, en Medellín. Tras compartir varios años sobre las tablas y construir una estrecha amistad, el afecto entre ambos se transformó en una relación de pareja.

“Nos conocimos hace más de 30 o casi 40 años (...). Robin llegó al Matacandelas como a los mesecitos de yo estar en ese grupo y esos cuatro años que pasamos, los pasamos juntos allá en las obras. Todos nos hicimos muy amigos y después renació el amor y nos hicimos novios”, recordó Ana María Sánchez en la entrevista.

Robinson Díaz en el pódcast 'Sin filtro' de Semana. Bogotá, marzo 27 de 2025. Foto: Guillermo Torres Reina -Semana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El punto de quiebre en sus carreras ocurrió cuando decidieron separarse del grupo teatral para buscar nuevas oportunidades de formación. Sánchez tomó la iniciativa de trasladarse a Bogotá para audicionar en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), propuesta a la que Díaz se sumó de inmediato.

“Ella me dijo: ‘Yo me quiero ir para Bogotá, me quiero ir para la Escuela Nacional de Arte Dramático. El que me siga…’. Y yo de una: Mi amor, yo la sigo. Y nos mandamos a ciegas”, recordó Robinson Díaz en la entrevista.

La llegada a la capital estuvo marcada por la austeridad y las largas jornadas de trabajo. Según las declaraciones presentadas en el programa, los jóvenes actores se alojaron inicialmente con tíos de la actriz en sectores distantes de la ciudad, lo que les exigía trayectos de casi dos horas para cumplir los estrictos horarios de la academia.

Para sostenerse económicamente y financiar sus estudios, la pareja debió recurrir a trabajos nocturnos. De acuerdo con el testimonio de los actores, trabajaban como meseros en banquetes y eventos privados después de cumplir con sus extensas jornadas de clase.

La situación mejoró progresivamente gracias al apoyo de la familia de Sánchez y, posteriormente, a su debut profesional en la televisión, tras ser seleccionados por el director de reparto Humberto Rivera. Ambos compartieron pantalla en producciones como Detrás de un ángel.

La relación sentimental llegó a su fin luego de ocho años de noviazgo. Ana María Sánchez explicó que el paulatino éxito mediático y los cambios drásticos en el estilo de vida de Díaz influyeron en su decisión de dar un paso al costado.

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“Con la fama llega todo este deslumbramiento (…) Yo sencillamente le dije: ‘Esto apenas está comenzando para ti y viene un proceso muy fuerte, muy profundo (…) y yo no voy a estar ahí’. Para mí fue una crisis muy dura”, expresó la actriz al recordar la conversación decisiva.

Por su parte, el actor calificó la ruptura como un proceso difícil y doloroso y destacó que el aprecio mutuo se ha mantenido con el paso del tiempo.

Tras la separación, ambos continuaron sus caminos por separado: Díaz conoció posteriormente a la actriz Adriana Arango, con quien se casó en 1993, mientras que Sánchez consolidó una destacada carrera en teatro, cine y televisión, y participó en producciones recientes como La venganza de Analía 2.